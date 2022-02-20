طوارئ بالوكالة المحلّية للتّشغيل ANEM بشرشال بسبب منحة البطالة

20 فبراير, 2022

عاش مقر الوكالة المحلية للتشغيل ANEM بشرشال صبيحة هذا الأحد 20 فيفري، إقبالا كبيرا للشباب الممثلين لمختلف بلديات الجهة الغربية لولاية تيبازة، قصد التسجيل بذات الوكالة وكذا تجديد التسجيل بالنسبة للكثيرين، خاصة وأن من شروط الإستفادة من منحة البطالة التي أقرّها مؤخّرا رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، أن يكون المعني مسجّلا كطالب شغل للمرة الأولى، لدى الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن 6 أشهر…

منحة البطالة جعلت العشرات من الشباب يحجُّون إلى مقر الوكالات المحلية للتشغيل ANEM بالوطن!، والعيّنة رصدناها من وكالة شرشال، والتي عرفت هي الأخرى، ضغطا كبيرا للرّاغبين في الحصول على هذه المنحة بما فيهم فئة الجامعيّين، مرورا بمرحلة التسجيل أو تجديده كخطوة أولى لدى ذات المصالح، يحدث هذا قبل فتح الأرضية الرقمية الخاصة بالمنحة الجديدة بداية من ال25 فيفري المقبل، أين سيكون التسجيل عن بعد عبر مقاهي الأنترنت، ومن ثمّ توجيه المُستوفينَ منهم للشُّروط إلى الوكالات المحلية للتشغيل، لاستكمال باقي الإجراءات.

سيدعلي. ه‍

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