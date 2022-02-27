طالبوا ديوان الخدمات الجامعية بالتدخل: تعطّل حافلة نقل الطلبة عبر خط شرشال-تيبازة يثير استياء الطلبة

27 فبراير, 2022

استياء كبير في أوساط طلبة المركز الجامعي مرسلي عبد الله القاطنين في مدينة شرشال وضواحيها بسبب تعطل حافلة نقل الطلبة على مستوى بلدية الناظور،صبيحة هذا الأحد.

وأعرب عديد الطلبة في اتصالهم بشرشال نيوز عن امتعاضهم ازاء تعطل الحافلة واضطرارهم لركوب حافلات نقل المسافرين او الاستنجاد بالاتوستوب بالنسبة للذكور، ناهيك عن مخاطر قطع الطريق من اجل بلوغ موقف الحافلات بالناظور.

وأشار محدثونا الى انها ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها نفس الحافلة عبر خط شرشال-المركز الجامعي مرسلي عبد الله تيبازة، رغم تنبيههم ومطالبتهم باستبدالها بحافلة اخرى.

ومن حسن حظ هؤلاء على حد تعبيرهم ان هذه الحادثة وقعت بعد انتهاء فترة الامتحانات إلا أنها كانت سببا في عدم وصولهم في الوقت المحدد لحضور الأعمال الموجهة.

ويطالب هؤلاء الطلبة من ديوان الخدمات الجامعية ضرورة التدخل من اجل عدم تكرار هكذا مشاكل هم في غنى عنها.

ش.ن

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