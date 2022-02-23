سيال مطلوبة هناك وبشكل عاجل: تبذير رهيب للمياه الصالحة للشرب ببرج الغولة (القرية) في شرشال والسّكان ساخطون

23 فبراير, 2022

يشتكي سكان برج الغولة (القرية) بشرشال منذ أشهر من التبذير الرهيب للمياه الصالحة للشرب، والناجم مؤخّرا عن الإنكسارات المتكرّرة لأنابيب الشبكة الرئيسية المزوّدة للحي، وإن كانت مصالح “سيال” قد تدخّلت سابقا لإصلاحها على مرّتين، إلا أن الوضع ازداد تأزّما بظهور انكسارين اثنين لم تصلحهما إلى يومنا هذا ذات المصالح، رغم شكاوي المواطنين….

صور ومشاهد مؤسفة رصدناها صبيحة هذا الأربعاء 23 فيفري، من حي برج الغولة (القرية)، أين باتت المياه تجري وتفيض عشوائيا وصولا إلى غاية الطريق الوطني رقم 11، عبر الأنبوب المحاذي لأحد المنازل هناك، فيما تتعالى الأصوات مطالبة شركة المياه والتطهير “سيال”، بتدخل عاجل وسريع يقضي بإصلاح مكان تسّرب هذه المادة الحيوية في زمن الجفاف، وأي تماطل في ذلك، سيزيد من التّبذير الرّهيب لها حاليا، وسط تذمّر وسخط كبيرين لسكّان برج الغولة (القرية).

سيدعلي. ه‍

 

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