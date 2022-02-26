سيال مطلوبة بالعمارة رقم 14 بحي 648 بشرشال: الربط العشوائي لعدّاد مياه يُغرق السّكان

26 فبراير, 2022

يشتكي سكّان العمارة رقم 14 بحي 648 سكن بسيدي امحمد لمغيث بشرشال حاليا، من التّبذير الرهيب للماء الشروب، جراء عدم الرّبط الجيّد لعداد المياه بأحد المنازل بالطابق السادس (06)، ما جعل هذه المادة الحيوية تروح هدرا، مع تسجيل تسرّبات مائية بالطابق 4 و5…

سكان العمارة رقم 14 بحي 648 بشرشال، يطالبون شركة المياه والتطهير “سيال” بتدخل ميداني عاجل، لإصلاح الأنبوب الذي تأثر بقوة الضعط، بناء على عملية ربط لم تكن حسبهم بمقاييسها المطلوبة، ما جعل السكان القاطنون أسفل الطابق السادس يغرقون بسبب الجريان العشوائي للمياه، رغم اتصالهم المتكرر بمصالح “سيال” منذ الخميس الماضي، إلا أنها لم تتدخّل وسط تذمّر وسخط كبيرين للمواطنين، يحدث هذا بعد أيام من شروع ذات المصالح في تزويد القاطنين هناك بالماء الشروب، عبر شبكتهم الرئيسية…

سيدعلي. ه‍

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