بعد مقال شرشال نيوز الأخير حول وضعية القاطنين الجدد بحي 648 سكن بشرشال، والذي كان بعنوان “أسوء عملية توزيع للسكنات بولاية تيبازة: قاطنو 648 سكن بشرشال بلا ماء ولا إنارة عمومية ولا غاز وتعليمات الوالي في خبر كان”، تحرّكت الجهات المعنية بنيّة الإسراع في ربط هذه البنايات بالماء الشروب، وكذا تنظيف محيط بعض العمارات تحسّبا للزيارة المرتقبة لوالي تيبازة” ابوبكر الصديق بوستة” خلال السّاعات المقبلة، والتي سيتفقّد من خلالها مدى تطبيق تعليماته خلال زيارته الأخيرة لذات الموقع، خاصة وأنها ضُربت عرض الحائط بعدم الإستجابة لها سريعا، في ظل الغُبن الذي يعيشه السكّان الجدد بسيدي امحمد لمغيث، لعدم ربطهم بشبكة الماء الشروب وكذا الإنارة العمومية بالدرجة الأولى….

وباشرت شركة المياه والتطهير “سيال” نهار هذا السبت عملية ربط قاطني حي 648 سكن بسيدي امحمد لمغيث بشرشال بعدّادات المياه، وسط فرحة كبيرة للمواطنين، وإن كانوا قد طولِبُوا قبل ذلك، باقتناء إحدى الأجزاء المتعلقة بضبط العدّاد بالأنبوب الرئيسي للمياه، عملية تزامنت كذلك مع تواصل عمليات الحفر والتنقيب عن التسرّبات المائية للشبكة الرئيسية بعد تجريبها!، وضرورة إصلاحها سريعا لتزويد السكّان بالماء الشروب وإنهاء معاناتهم تجاه الوضع المتأزم باستعمال الصهاريج المتنقلة مؤخّرا.

وتحرّك أيضا ديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI لولاية تيبازة عبر مصالحه بشرشال، في عملية تنظيف محيط العمارات التي تشهد طوابقها الأولى حالة كارثية، بعد اقتحامها وتحويلها منذ سنوات في غياب الرقابة، إلى مفرغة عمومية وأوكار للمنحرفين، لتشرع أخيرا ذات المصالح ذرّا للرماد في العيون!، بنزع الحشائش التي حوّلت محيط السّكنات إلى غابة، أملا في الضّغط أكثر على مقاولة الشركة الصينية المكلفة حاليا بتهيئة مرافقها وأبوابها، والإسراع في استكمالها تحسّبا لتوزيعها في أقرب الآجال، فيما لا تزال الإنارة العمومية حاليا غائبة تماما، رغم جاهزية مصابيحها للإضاءة ليلا، ورغم كذلك، الإعتداءات بالسّرقة التي عرفها الحيّ مؤخّرا، لتبقى عملية توزيع السكنات لحصة 648 بسيدي امحمد لمغيث بشرشال حقيقةً، واحدة من أسوء العمليات في تاريخ توزيع البرامج السكنية بولاية تيبازة.

سيدعلي. ه‍

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