يشتكي سكان دواوير بوحسين في سيدي سميان منذ سنوات من افتقادهم لمختلف مشاريع التنمية المحلية، خاصة ما تعلق بشبكات الطّرقات، الغاز، الماء والكهرباء الريفية، بذكريات وعود لطالما رُفعت إليهم ككل حملة انتخابية، دون أن تتجسّد إلى واقع التحقيق، وإن كانت بلدية سيدي سميان واحدة من أضعف البلديات بولاية تيبازة، إلا أن قاطنيها اليوم يطالبون بفك العزلة عنهم ضمن برنامج رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون” لفائدة مناطق الظل….

ويتزوّد سكان دواوير بوحسين في سيدي سميان بالكهرباء، عبر أعمدة خشبية وكوابل تمتدّ لمسافات طويلة، ومن عدّاد واحد تجد أكثر من عائلتين تتزوّد بالكهرباء، وعادة ما تكون ضعيفة وتصل إلى درجة عدم اشتغال أجهزتهم الكهرومنزلية، معاناة تتوافق مع طرقات ومسالك كارثية عند سقوط الأمطار، في صور ومشاهد رصدناها نهار هذا الإثنين 21 مارس، ولا حديث إلا عن الأوحال والبرك المائية التي تُعرقل حركية سيرهم وعيشهم هناك، داعين السلطات المحلية والمجلس الحالي، للتحرّك والعمل على تهيئتها وتزفيتها في أقرب الآجال.

كما تطالب بعض العائلات ببوحسين في سيدي سميان، بتهيئة قنواتهم للصرف الصحي، بعدما عرفت انسدادها دون جريان المياه بشكلها الصحيح، إضافة إلى أزمة العطش التي تعصف بهم وبشدة في فصل الصيف، نظرا لافتقادهم لشبكة الماء الشروب، ومع الوضعية المهترئة لطرقاتهم، تبقى مشكلة الإنارة العمومية مطروحة بدواوير بوحسين، رفقة النقل المدرسي للتّلاميذ، انشغالات يتمنى السكّان أن تُؤخذ بعين الإعتبار من طرف السّلطات المحلية والولائية، ومواصلة فك العزلة عنهم بعد تزفيت طريقهم الرئيسي، مطلب ملحّ لإنهاء معاناتهم التي تعود لسنوات طوال… بعيدا عن الإقصاء والتهميش.

سيدعلي. ه‍

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