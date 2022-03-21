استقرت أخيرا مصالح دائرة شرشال على يوم الخميس المقبل 24 مارس، لبداية عملية ترحيلها للعائلات في إطار القضاء على السكن الهش RHP ببلدية شرشال، بعدما أجّلتها دون هذا الإثنين بداعي تواصل بعض الأشغال بالبنايات المعنية بالتوزيع في حي 648 بسيدي امحمد لمغيث، وكذا ارتباطات السلطات المحلية بالتحضيرات المتعلقة بإنجاح الزيارة المرتقبة لوالي ولاية تيبازة “ابوبكر الصديق بوستة” لبلديات الدائرة هذا الأربعاء 23 مارس….

ودعا رئيس دائرة شرشال العائلات المعنية بالترحيل في إطار القضاء على السكن الهش RHP، لتجهيز أغراضهم والإستعداد لدخول سكناتهم الجديدة، بمجموع 69 عائلة سيتم ترحيلها على مراحل، وفي عملية قد تدوم حسبه ثلاثة أيام، خاصة وأنها ممزوجة بأشغال هدم الأكواخ الهشة، وكذا استرجاع المحلات والأقبية التي حوّلت إلى سكنات من طرف المغبونين منهم، والبداية حسب تصريحات رئيس البلدية “خالد عبدي”، ستكون من حي عين محمود المقابل لمقر الدائرة وكذا القاطنين بالأكواخ أعالي برج الغولة كمرحلة أولى، على أن تُستكمل خلال الأيام المقبلة ببولحروز والقضاء على الحي الهش بالديانسي. فألف مبروك للمستفيدين.

سيدعلي. ه‍

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