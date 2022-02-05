رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي” لشرشال نيوز: “عملية الترحيل في إطار القضاء على السكن الهش ستنطلق من الديانسي وبعدها ببولحروز، برج الغولة ووسط المدينة”

5 فبراير, 2022

كشف رئيس دائرة شرشال” زين الدين باكلي” في تصريحات لشرشال نيوز نهار هذا السبت 5 فيفري، أن عملية ترحيل المستفيدين من حصة 648 في إطار القضاء على السكن الهش RHP، ستنطلق خلال أيام من حي الديانسي، كواحد من النقاط السّوداء التي يعوّل على القضاء عليها بشكل نهائي….

هذا وأشار كذلك رفقة رئيس البلدية “خالد عبدي”، إلى ترحيل ما يقارب 50 عائلة من هذا الحي الهش إلى سكنات لائقة، والتعامل بصرامة مع الأسماء الدخيلة والمتحايلة على الإدارة، واسترجاع هذا الموقع وتسييجه بالكامل، عسى أن يحتضن مستقبلا مشروعا يعود بالصالح العام على سكان البلدية، يضيف” زين الدين باكلي”، عملية ستتواصل حسبه مساسا بالأكواخ والبنايات الهشة ببولحروز، برج الغولة، ووسط المدينة…، وبناء كذلك على التعليمات الأخيرة لوالي ولاية تيبازة “ابوبكر الصديق بوستة”، والقاضية بتوزيع العمارات الجاهزة من حصة 648 عمارة بعمارة، دون انتظار جاهزيتها بالكامل مع تواصل أشغال تهيئة مرافقها لتجنّب السّرقة والإعتداءات.

سيدعلي. هـ

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