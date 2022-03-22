تعلن إدارة التعليم المكثف للّغات بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة انطلاق التسجيلات لكافة الطلبة “جامعيين، ثانويين”، موظفين وغير المتمدرسين و الأساتذة في الدروس المكثفة في اللغات الآتية: الفرنسية والإنجليزية، الإسبانية والألمانية ابتداء من تاريخ الإثنين 14 مارس 2022 إلى غاية الخميس 31 مارس 2022.

أولا/ملف التسجيل

-صورتان شمسيتان

-شهادة مدرسية للمتمدرسين أو شهادة عمل للأساتذة و الموظفين

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

-حقوق التسجيل

ثانيا/حقوق التسجيل

حدد سعر التكوين للدورة بالنسبة لكل من:

1-داخل المركز الجامعي:

الطلبة و الموظفين: 3000.00 دج للدورة

الأساتذة: 4000.00دج للدورة

2-خارج المركز الجامعي: 5000.00دج للدورة

ثالثا/امتحان تحديد المستوى إجباري يجرى كل أيام الأسبوع من الإثنين 14 مارس 2022 إلى غاية الخميس 31 مارس 2022 من الساعة 9 إلى الساعة 12 صباحا.

ملاحظة:

1-المقاعد محددة

2-يجرى امتحان تقييمي في نهاية السنة تمنح بموجبه شهادة مستوى للطالب.

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