دروس مكثّفة في اللّغات الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية والألمانية للجميع بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة
تعلن إدارة التعليم المكثف للّغات بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة انطلاق التسجيلات لكافة الطلبة “جامعيين، ثانويين”، موظفين وغير المتمدرسين و الأساتذة في الدروس المكثفة في اللغات الآتية: الفرنسية والإنجليزية، الإسبانية والألمانية ابتداء من تاريخ الإثنين 14 مارس 2022 إلى غاية الخميس 31 مارس 2022.
أولا/ملف التسجيل
-صورتان شمسيتان
-شهادة مدرسية للمتمدرسين أو شهادة عمل للأساتذة و الموظفين
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
-حقوق التسجيل
ثانيا/حقوق التسجيل
حدد سعر التكوين للدورة بالنسبة لكل من:
1-داخل المركز الجامعي:
الطلبة و الموظفين: 3000.00 دج للدورة
الأساتذة: 4000.00دج للدورة
2-خارج المركز الجامعي: 5000.00دج للدورة
ثالثا/امتحان تحديد المستوى إجباري يجرى كل أيام الأسبوع من الإثنين 14 مارس 2022 إلى غاية الخميس 31 مارس 2022 من الساعة 9 إلى الساعة 12 صباحا.
ملاحظة:
1-المقاعد محددة
2-يجرى امتحان تقييمي في نهاية السنة تمنح بموجبه شهادة مستوى للطالب.