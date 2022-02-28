نظّم دار الشباب بشرشال نهار هذا الإثنين 28 مارس، حفل تكريم على شرف إطاراته المتقاعدين، والذين قضو سنوات خدمة للشبيبة والرياضة تحت رداء هذا القطاع الهام بولاية تيبازة، وبكثير من المبادرات الهادفة والنبيلة…

حفل تكريم إطارات دار الشباب بشرشال، أشرفت عليه المديرة “خليدة مراح” رفقة أسرة المؤسّسة، والذي كان بالتنسيق مع جمعية شباب شرشال، جمعية السياحة وتبادل الشباب لبلدية حجرة النص، بيتي الشباب للداموس وشرشال، في حدث خيّمت عليه الفرحة والسّرور لدى المعنيّين بالتكريم، في احتفالية وقف القائمون عليها وقفة احترام لما قدّمه هؤلاء لقطاع الشبيبة والرياضة بالمنطقة، بمجموع 11 إطارا تناوبوا على كرسي دار الشباب بشرشال، تاركين وراءهم اليوم خير خلف لخير سلف، بالنظر لما يقدّمه حاليا طاقمه الإداري، عبر مرافقة مختلف الجمعيات وفتح الأبواب لها، وتنظيم العديد من النشاطات لفائدة الأطفال والشباب بوجه عام.

سيدعلي. ه‍

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