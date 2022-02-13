دعت مصلحة السّكن لدائرة سيدي اعمر صبيحة هذا الأحد 13 فيفري، المقترحين للإستفادة من حصة 103 سكن ببلدية الناظور، قصد تحيّين ملفاتهم المودعة لدى ذات المصالح، في أجل لا يتعدى اسبوع من تاريخ نشر هذا الأعلان…

وكان رئيس دائرة سيدي اعمر “صالح عبو”، قد كشف سابقا عن القائمة الأولية للمقترحين للإستفادة من حصة 103 سكن بالناظور، قبل المرور الى مرحلة دراسة الطعون، وهي الوحدات السكنية التي ينتظر اصحابها منذ مدّة توزيعها والإفراج بها عن المغبونين، في وقت يدعو فيه رئيس الدائرة المعنيّين لتحيّين ملفاتهم بالوثائق التالية كما هو مبيّن في الإعلان التالي:

سيدعلي. ه‍

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