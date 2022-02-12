نظمت جمعية بيت الشباب للداموس هذا السبت 12 فيفري جولة للمشي على الأقدام بجبال شنوة بتيبازة و هذا بالتنسيق مع كل من بيت الشباب لحجرة النص و جمعية السياحة و تبادل الشباب ، أين تم اختيار مسلك بغابات جبال شنوة يمتد على مسافة 21 كلم و بمشاركة شباب و رجال و نساء .

الإنطلاقة كانت بداية من الساعة العاشرة صباحا من البلج و انتهت في حدود الساعة الخامسة مساءً وصولا لخط النهاية بباكورة و تحت اشراف مدراء بيت الشباب للداموس و شرشال و مؤطرين ، انطلقت جولة المشي على الأقدام و بمحطات استكشافية بجبال شنوة الرائعة مرورا بقرية تالين و المناظر الساحرة من أعالي الجبال المطلة على شاطئ شنوة ، و التي استمتع بها فريق المشي على الأقدام .

عبد الرحمن طـ

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