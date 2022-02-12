جمعية بيت الشباب للداموس بالتنسيق مع بيت الشباب لحجرة النص تنظّم جولة للمشي على الأقدام بجبال شنوة على مسافة 21 كلم
نظمت جمعية بيت الشباب للداموس هذا السبت 12 فيفري جولة للمشي على الأقدام بجبال شنوة بتيبازة و هذا بالتنسيق مع كل من بيت الشباب لحجرة النص و جمعية السياحة و تبادل الشباب ، أين تم اختيار مسلك بغابات جبال شنوة يمتد على مسافة 21 كلم و بمشاركة شباب و رجال و نساء .
الإنطلاقة كانت بداية من الساعة العاشرة صباحا من البلج و انتهت في حدود الساعة الخامسة مساءً وصولا لخط النهاية بباكورة و تحت اشراف مدراء بيت الشباب للداموس و شرشال و مؤطرين ، انطلقت جولة المشي على الأقدام و بمحطات استكشافية بجبال شنوة الرائعة مرورا بقرية تالين و المناظر الساحرة من أعالي الجبال المطلة على شاطئ شنوة ، و التي استمتع بها فريق المشي على الأقدام .
عبد الرحمن طـ