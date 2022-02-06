تنفيذا لتعليمات والي تيبازة و على مدار ثلاثة أيام: الحماية المدنية ومديرية الصحة ينظّمان حملة تلقيح بالأماكن العمومية بمختلف بلديات الولاية

6 فبراير, 2022

انطلقت بداية من صبيحة هذا الأحد 6 فيفري عملية التلقيح ضد فيروس كورونا بمختلف الدوائر و البلديات، و هذا في إطار تعليمات والي ولاية تيبازة أبوبكر الصديق بوستة و التي ستدوم ثلاث أيام من 6 و 7 إلى 8 فيفري ، و هذا بالتنسيق بين مديرية الحماية المدنية و مديرية الصحة و تحت إشراف أطباء و ممرضين .

بداية حملة التلقح التي انطلقت صبيحة هذا الأحد و مست كل من بلديات دائرة الداموس و حجوط و قليعة و بوسماعيل كأولى المحطات و العينة رصدتها شرشال نيوز من بلدية الداموس و بالساحة العمومية للمدينة قامت سيارة الإسعاف التابعة لوحدة الحماية المدنية مجهزة بمختلف الوسائل الطبية و بطاقم طبي من طبيب و ممرض و أعوان الحماية المدنية بإستقبال المواطنين منهم الذين تم تلقيحهم و آخرون تم فحصهم و توجيه البعض الآخر للمستشفى حينما تكون الحالة مصدر شك للفريق الطبي .

الفرصة كانت أيضا لعملية تحسيس لفائدة المواطنين بالأماكن العمومية من طرف رئيس وحدة الحماية المدنية للداموس ” بلونجة مصطفى ” و الذي أكد على ضرورة التلقيح لمجابهة انتشار الفيروس المتحور و كذا اتباع الخطوات الإحترازية لحماية تعرض الأشخاص لخطر العدوى .

ط / عبد الرحمان

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