باشرت مفتشية إدارة المدارس الإبتدائية بشرشال صبيحة هذا الأحد 6 فيفري، الإجراءات المتعلقة بفتح مدرسة الشهيد “بلحسن احمد” بسيدي امحمد لمغيث، والتابعة للحي الجديد 648 سكن أعالي المهام، استجابة لتعليمات والي ولاية تيبازة “ابوبكر الصديق بوستة” وكذا مدير التربية للولاية “فوزي تبون”…

هذا وانطلقت عملية تسجيل التلاميذ الرّاغبين بالإلتحاق بمدرسة “بلحسن احمد” لحي 648 بشرشال، تحت إشراف مصالح مفتشية إدارة المدارس الإبتدائية على رأسها مفتش المقاطعة “جيلالي بلعباس”، رفقة منسق دائرة شرشال لفدرالية أولياء التلاميذ” محمد رحمون”، ووسط إقبال مميّز للأولياء آباءً وأمّهات، بعد قيامهما بتبليغ المواطنين عبر خرجة تحسيسية إعلامية بموقع الحي، عملية تدخل في إطار مساعي مديرية التربية لولاية تيبازة، لتقريب المدرسة من التلميذ، أين أكد مفتش إدارة المدارس الإبتدائية “جيلالي بلعباس” في تصريحات لشرشال نيوز بالمناسبة، أن هذه التسجيلات أولية لإحصاء المتمدرسين الراغبين في التحويل إلى هذا المجمع المدرسي الجديد بحي 648 في سيدي امحمد لمغيث، وضرورية لأجل التمكن من فتح خريطة تربوية على مستوى مصالح مديرية التربية لولاية تيبازة.

وأشار “جيلالي بلعباس” كذلك، إلى النسق البطيئ لعملية تسجيل التلاميذ المعنيّين، رغم فتح التسجيلات منذ تسليم المفاتيح للقاطنين الجدد، وتأخّرها كذلك بسبب انشغال الأولياء المستفيدين بأشغال الترميم، وعدم استكمال توزيع باقي العمارات، متحدّثا عن بعض التحفّضات المسجّلة بالمدرسة، أبرزها عدم ربطها بشبكتي الماء الشروب والغاز الطبيعي، وتفعيل شبكتها للكهرباء، ناهيك عن التجهيز المتواجد حسبه لدى مديرية التربية، والذي سيُحوّل بدوره للمؤسّسة عند جاهزيتها لاستقبال التلاميذ، لتبقى الجهات المعنية على رأسها السلطات المحلية، مطالبة على لسان السّكان بمواصلة الجهود وتكثيفها لفتح أبواب مدرسة من شأنها أن تنهي معاناة تنقل أبنائهم للمدارس البعيدة التي يُزاولون دراستهم فيها بعد إسكانهم مؤخّرا.

سيدعلي. ه‍

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