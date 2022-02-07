تعزية/وفاة الباحث في التاريخ والعضو البارز بجمعية حصن شرشال “ناصر ملحاني” والجنازة عصر هذا الإثنين 7فيفري

7 فبراير, 2022

توفي صبيحة هذا الإثنين 7 فيفري بمستشفى المهام بشرشال، الأستاذ و الباحث في التاريخ والعضو البارز بجمعية حصن شرشال “ناصر ملحاني” (إطار بالقسم الفرحي الفلاحي)، بعد صراع طويل مع المرض بقسم الإنعاش، في خبر نزل كالصاعقة على مقربيه وأفراد عائلته.

ويعتبر ” ناصر ملحاني” واحدا من الوجوه الجمعوية والتاريخية المعروفة بمدينة شرشال، بذكريات سنوات قضاها في التعريف بتاريخ ثورتنا المجيدة، وبمحاضرات قيّمة غرس فيها الروح الوطنية بجيل الإستقلال، مع الدعوة مرارا وتكرارا للتمسك بالقيم والأخلاق والدّين والوطن، فكان آخر ظهور له على شرشال نيوز باعتباره واحدا من قرائها الأوفياء، هو إحيائه مؤخّرا للذكرى ال67 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، بالمسرح الروماني “لحفير”، وتحت رداء جمعية حصن شرشال التاريخية، فكان الوفيّ للمناسبات الوطنية، بإحيائها والوقوف دوما وقفة ترحّم على أرواح الشهداء.

وبهذا المصاب الجلل، تتقدّم أسرة شرشال نيوز، بخالص تعازيها لعائلة الفقيد، راجية من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جنانه ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

الجنازة عصر هذا الإثنين 7 فيفري بمقبرة المدينة.

إنا لله وإنا إليه راجعون

سيدعلي هرواس

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