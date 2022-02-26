تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الرامي الى التكفل بمناطق الظل:  والي تيبازة يشرف على ربط زهاء 400 مسكن ريفي بالغاز الطبيعي

26 فبراير, 2022

أشرف صباح هذا السبت 26 فيفري، والي تيبازة أبو بكر الصّديق بوستة اليوم مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش ورئيس بلدية أحمر العين لحوالي عبد القادر، السلطات الأمنية والمحلية، على وضع حيز الخدمة للغاز الطبيعي بأحياء خليفة الطيب، الهواري أحمد، صادق رابح و دوار الحساسنة.
وتم ربط 392 منزلا بشبكة الغاز على طول 12،5 كم عبر مناطق الظل المذكورة التابعة للبلدية.
وأعرب سكان هاته المناطق عن استحسانهم الكبير وارتياحهم عقر هاته العملية التنموية التي جاءت من اجل إنهاء معاناتهم مع البرد القارص وعبء اقتناء أسطوانات غاز البوتان التي لطالما كبدتهم مصاريف ومتاعب صحية لاسيما بالنسبة للقرويين البسطاء ممن لا يمتلكون وسائل نقل من اجل التنقل الى مراكز مدن أحمر العين والعفرون وسيدي راشد لاقتناء هاته المادة الحيوية
وتم بالمناسبة، تقديم شهادة شكر وتقدير  للوالي بوينه من طرف رئيس جمعية حي خليفة الطيب، نظير المجهودات المبذولة من طرف السلطات الولائية بهدف النهوض بالتنمية، خصوصا على مستوى المناطق النائية ومناطق الظل التي أوصى رئيس الجمهورية  عبد المجيد تبون بالتكفل الامثل بساكنتها.

بلال لحول

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