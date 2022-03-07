تحضيرا لإنعقاد الدورة الأولى الشهر الجاري: لجنة النقل وتهيئة الإقليم بالمجلس الشعبي الولائي لتيبازة في زيارة تفقدية للداموس و تسجل أهم النقاط المتعلقة بقطاع النقل بالمنطقة

7 مارس, 2022

قامت صبيحة هذا الإثنين 7 مارس لجنة النقل و تهيئة الإقليم التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة بخرجة ميدانية تفقدية لبعض النقاط على مستوى بلدية الداموس .

وتشكّلت اللجنة التي قامت بهذه الزيارة من رئيسها ” آزرو فريد ” و رئيس لجنة المالية و الإقتصاد ” بن حدوش فتحي ” و أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي ، بالإضافة لنواب بالمجلس الشعبي البلدي للداموس .

الخرجة الميدانية التفقدية للجنة النقل التي تهدف لمعاينة أهم االنقائص و الإنشغالات المطروحة في قطاع النقل و تسجيلها ثم طرحها على المجلس الولائي خلال انعقاد دورته الأولى شهر مارس الحالي ، بحيث قام أعضاء المجلس الولائي بمقر بلدية الداموس بلقاء الأمين العام للبلدية و نواب المجلس لطرح أهم الإنشغالات و تقديم مختلف الإحصائيات المتعلقة بقطاع النقل على مستوى البلدية بما فيها النقل المدرسي و النقل العمومي و الخاص، بالإضافة لطرح بعض الإقتراحات من طرف نواب المجلس البلدي بتخصيص محطة للنقل العمومي عبر تخصيص الأرضية ، و اقتراح انشاء ممرات علوية ( جسر ) بدوار شارف بمنطقة واد حربيل لفائدة تلاميذ و سكان المنطقة ، بالإضافة لفتح بعض خطوط النقل بأحياء و دواوير مختلفة .

و خلال الخرجة الميدانية لأعضاء اللجنة و نواب المجلس البلدي لبعض النقاط و مواقف الحافلات ،  تم تسجيل بعض النقائص على غرار انعدام المواقف الخاصة بالحافلات على مستوى المدينة و المحطة العشوائية للنقل العمومي بالداموس ، و التي سيتم طرحها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال انعقاد دورته الأولى شهر مارس الحالي .

ط / عبد الرجمان

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort