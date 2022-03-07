قامت صبيحة هذا الإثنين 7 مارس لجنة النقل و تهيئة الإقليم التابعة للمجلس الشعبي الولائي لولاية تيبازة بخرجة ميدانية تفقدية لبعض النقاط على مستوى بلدية الداموس .

وتشكّلت اللجنة التي قامت بهذه الزيارة من رئيسها ” آزرو فريد ” و رئيس لجنة المالية و الإقتصاد ” بن حدوش فتحي ” و أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي ، بالإضافة لنواب بالمجلس الشعبي البلدي للداموس .

الخرجة الميدانية التفقدية للجنة النقل التي تهدف لمعاينة أهم االنقائص و الإنشغالات المطروحة في قطاع النقل و تسجيلها ثم طرحها على المجلس الولائي خلال انعقاد دورته الأولى شهر مارس الحالي ، بحيث قام أعضاء المجلس الولائي بمقر بلدية الداموس بلقاء الأمين العام للبلدية و نواب المجلس لطرح أهم الإنشغالات و تقديم مختلف الإحصائيات المتعلقة بقطاع النقل على مستوى البلدية بما فيها النقل المدرسي و النقل العمومي و الخاص، بالإضافة لطرح بعض الإقتراحات من طرف نواب المجلس البلدي بتخصيص محطة للنقل العمومي عبر تخصيص الأرضية ، و اقتراح انشاء ممرات علوية ( جسر ) بدوار شارف بمنطقة واد حربيل لفائدة تلاميذ و سكان المنطقة ، بالإضافة لفتح بعض خطوط النقل بأحياء و دواوير مختلفة .

و خلال الخرجة الميدانية لأعضاء اللجنة و نواب المجلس البلدي لبعض النقاط و مواقف الحافلات ، تم تسجيل بعض النقائص على غرار انعدام المواقف الخاصة بالحافلات على مستوى المدينة و المحطة العشوائية للنقل العمومي بالداموس ، و التي سيتم طرحها على أعضاء المجلس الشعبي الولائي خلال انعقاد دورته الأولى شهر مارس الحالي .

ط / عبد الرجمان

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