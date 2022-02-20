تحسّبا للترخيص بنشاط الصّيد البرّي: محافظة الغابات لولاية تيبازة تشرع في إحصاء الطرائد واكتشاف جرائم في حق الثّروة الحيوانية بڨوراية والدّاموس

20 فبراير, 2022

باشرت محافظة الغابات لولاية تيبازة نهار هذا السبت 19 فيفري، عملية إحصاء الطرائد بالتنسيق مع جمعيات الصيد، والبداية كانت من غابة سيدي ابراهيم ببلدية ڨوراية، تحت تأطير السيّدة “أمال مقراني” رفقة رئيس مقاطعة الغابات لڨوراية وأعوانه…

خرجة ميدانية لإحصاء الطرائد، شارك فيها عدد معتبر من الصيادين، في عملية ستسمح لمصالح الغابات بتعداد الطرائد المتواجدة بغابة سيدي ابراهيم، قصد التحضير في المستقبل القريب، لتسليم رُخص للجمعيات الراغبة في ممارسة هذا النشاط، والذي هو موقّف ومجمّد منذ سنوات التسعينيات.

ونفس عملية إحصاء الطرائد تمّت كذلك بغابة الدولة في الداموس، تمهيدا للتّرخيص بنشاط الصّيد البرّي، والتي أطّرها رئيس مكتب النشاطات الصيدية “عمر عبدلي”، إلى جانب رئيس مقاطعة الغابات بالداموس وأعوانه، مع تسجيل مشاركة واسعة للصيادين، واكتشاف جملة من الجرائم في حق الحيوانات البرّية والثروة الحيوانية، من خلال الصّيد غير الشرعي باستعمال الفخاخ، خاصة ونحن في مرحلة التكاثر، والتي يمنع فيها منعا باتّا الصيد مهما كان نوعه وشكله حسب مصالح الغابات.

سيدعلي. ه‍

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