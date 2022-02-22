يحتضن مركز التكوين المهني والتمهين بشرشال على مدار ثلاثة أيام كاملة، الدورة التكوينية الرابعة للصيّادين، وتحت إشراف محافظ الغابات لولاية تيبازة “جمال بلعايب” وإطارات المحافظة، وبمشاركة مصالح الدرك الوطني، الحماية المدنية وطبيب بيطري، وبحضور ممثلين عن السلطات المحلية، يأتي هذا تحسّبا لمنح الترخيص لممارسة نشاط الصّيد البرّي، والمجمّد بدوره منذ سنوات التسعينيات…

دورة تكوين الصّيادين بمركز التكوين المهني بشرشال، ستجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، أين سيتلقى المعنيون دروسا في أخلاقيات الصيّد البرّي، وغيرها من النصائح والإرشادات المتعلقة بكيفية الحفاظ على الثروة الحيوانية، بعيدا عن الصّيد العشوائي، وذلك على لسان إطارات محافظة الغابات وطبيب بيطري، أين يشارك 56 صيّاد في هذه الدورة، وبإمكان المواطنين الرّاغبين في الحصول على رخصة الصّيد وممارسة هذا النشاط، الإتصال بجمعيات الصّيد المتواجدة عبر إقليم الولاية أو مقر محافظة الغابات لتسجيل أنفسهم، حتى يتمكنوا من التكوين في الدّورات القادمة.

سيدعلي. ه‍

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