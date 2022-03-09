نظّم الوفاق الشرشالي للرياضات القتالية بشرشال أمسية هذا الثلاثاء 8 مارس، استعراضا مميّزا في رياضة الجيدو والكيك بوكسينغ، وذلك احتفالا باليوم العالمي للمرأة، في تظاهرة رياضية كانت على شرف شبلاته الصّغريات والمنخرطات بدورهن بالنادي، وسط أجواء رائعة عكست حجم الجهود التي يبذلها القائمون على نادي الوفاق الشرشالي برئاسة المدرّب “محمد بن رحمون”، وكذا فرعه النسوي بقيادة المدربة ” نادية خادم”، في حدث احتضنته القاعة المتعدّدة الرياضات بتيزيرين، وبحضور متميّز للأمهات ومسيّرة سد بوكردان بسيدي اعمر، قصد متابعة استعراض فلذات أكبادهن تحت رداء الوفاق المحلي….

ويعتبر نادي الوفاق الشرشالي واحدا من النوادي الرياضية النشطة بولاية تيبازة، بالنظر لدوره في تكوين الأطفال والشباب رياضيا وأخلاقيا، وعلى اختلاف فئاتهم العمرية ذكورا وإناثا، وهو ما رصدناه على هامش هذه الدورة الودّية التي التي نُظّمت احتفالا باليوم العالمي للمرأة، كنّ فيها بنات الوفاق موفّقات في خرجتهن الرياضية، سواء في مجال الجيدو أو الكيك بوكسينغ، ويسعى طاقمهن الفني دوما لاكتشاف المواهب ومتابعتها وصقلها، ولما لا تمثيل ولاية تيبازة أحسن تمثيل في الإستحقاقات المقبلة، وهو ما أكده رئيس الوفاق الشرشالي “محمد بن رحمون” في تصريحات لشرشال نيوز.

مدربة الوفاق للفرع النسوي “نادية خادم”، هي الأخرى أعربت عن سعادتها البالغة لما وصلت إليه رياضة الجيدو والكيك بوكسينغ، رغم العراقيل والصّعوبات التي تواجههم كفريق يفتقد للإمكانيات اللازمة لإنجاح التدريبات، خاصة ما تعلّق بقاعة رياضية تسهّل نشاطهم دون أي ضغط من طرف النوادي الأخرى، ولا يمكن حسبها في ساعة ونصف يومي السبت والثلاثاء، أن تكفي لاستكمال برنامج التدريبات، مشيرة إلى مشكلة البساط التي يعاني منها الفريق منذ سنوات، ممنّية النفس بتدخّل السلطات المحلية أو مديرية الشبيبة والرياضة لولاية تيبازة، ودعمهم من هذا الجانب، ولو بالسماح لهم باستغلال المحلات المهجورة وغير المستغلة، والمساهمة في دفع رياضة الجيدو والكيك بوكسينغ إلى الأمام… تحت رداء الوفاق الشرشالي.

سيدعلي. ه‍

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