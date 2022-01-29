تأخّر كبير في استكمال توزيع السكنات المتبقية لحصة 648 بشرشال والسلطات المحلية ومصالح الـOPGI مطالبة بالإفراج عن المغبونين

29 يناير, 2022

تترقّب عشرات العائلات المستفيدة من حصة 648 سكن إجتماعي بشرشال منذ مدّة، استكمال توزيع باقي المفاتيح لعمارات رقم 16 إلى غاية 22، بعد إسكان مصالح الOPGI المعنيّين كحصة أولى بالعمارات من رقم 1 إلى 15، قبل أن تتوقف العملية بداعي تواصل تهيئة أبواب ونوافذ ومرافق هذه البنايات، وتحت إشراف مقاولة خاصة تابعة للشركة الصينية التي كُلّفت سابقا بإنجاز المشروع ولكن….

عائلات مغبونة من أزمة السكن بشرشال، استفادت من حصة 648 بسيدي امحمد لمغيث، إلا أن فرحتها لم تكتمل بعد، بسبب التأخر الرهيب في إستكمال أشغال تهيئة العمارات المتبقية والمقترحة للتوزيع، مطالبين السلطات المحلية على رأسها رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي”، وكذا ديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI، بتدخّل ميداني عاجل، لدفع وتيرتها بما يعجّل عملية توزيع المفاتيح في شطرها الثاني، وقبل حلول شهر رمضان المبارك، شكاوي يومية تتلقاها شرشال نيوز حول تأخر الجهات المعنية في ترحيلهم لسكنات لائقة، خاصة بالنسبة للمستفيدين في إطار القضاء على السكن الهش RHP، والذين ازدادت معاناتهم كثيرا مع الإنخفاض المحسوس لدرجات الحرارة، والظروف المزرية التي يعيشونها بأكواخهم الهشة، لتبقى الجهات المعنية مطالبة بتجاوز كل العراقيل، والإسراع في توزيع ما تبقّى من سكنات ينتظرها أصحابها بكثير من التّرقّب.

سيدعلي. هـ

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