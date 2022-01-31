تأخّر ترقيع طريق قاعة العلاج “احمد حبوش” وسط مدينة شرشال يثير سخط مستعملي السيارات

31 يناير, 2022

يشهد الطريق المؤدّي إلى قاعة العلاج “احمد حبوش” وسط مدينة شرشال مؤخّرا وضعية مؤسفة، بسبب التأخر الرهيب في ترقيع إحدى الحُفَرْ الناجمة سابقا عن اهتراء الزفت، أين تدخّلت منذ مدّة مصالح مؤسّسة EPIC لصيانة الطرقات وتهيئة الحدائق وصيانة الإنارة العمومية، بعملية قطع للزفت المهترء ونزعه تحسّبا لترقيع هذه القطعة المتصدّعة، دون أن يتمّ ذلك بشكل عاجل….

ويطالب سكان مدينة شرشال خاصة مستعملي السيارات، بتدخّل عاجل للسلطات المحلية، يقضي بتزفيت ما تمّ حفره قبل أسبوعين أو أكثر، أين تجد أغلبية المركبات حاليا صعوبة كبيرة في تجاوز هذه الحفرة، خاصة بالنسبة للسيارات الصغيرة، يحدث بشارع معروف بالحركية النوعية للمواطنين، نظرا لتواجده بقلب المدينة، ويقود بالدرجة الأولى لقاعة العلاج “احمد حبوش”، ما يستدعي ترقيعها في أقرب الآجال، لتسهيل حركة المرور، مثلها مثل باقي الحُفر التي تركت هنا وهناك عبر مختلف النقاط دون إعادة تزفيتها.

سيدعلي. ه‍

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