في إطار حماية المواطن وممتلكاته، تمكنت عناصر الأمن الحضري الثالث بتيبازة بتاريخ 20/02/2022، من توقيف شخصين (02) في الثلاثينات من العمر ينحدران من ولايتي تيبازة والبليدة، بعد تلقي شكوى من قبل مواطنين مفادها سرقة عتاد التدفئة من مساكن جاهزة غير مسلمة ببلدية تيبازة، على الفور تم تفعيل عنصر الاستعلام أين مكن من تحديد هوية مقترف الفعل الإجرامي والمركبة المستعملة، أين تم إخطار كافة الوحدات العملياتية عبر قطاع الاختصاص قصد توقيف ومراقبة مثل هاته السيارات،والتي أسفرت وفي ظرف وجيز من إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم على مستوى الحاجز الأمني ببلدية الحطاطبة ، وتحويله إلى مقر الأمن الحضري الثالث بتيبازة.

مجريات التحقيق كللت بالكشف عن شريكه الثاني الذي ينحدر من بلدية تيبازة، والذي يعمل كحارس في نفس الحي ، مع ضبط وحجز مايلي:

– المركبة المستعملة في نقل المسروقات.

– وحدة تدفئة مركزية.

– 05 سخانات مياه حائطية.

– 01 مجفف ملابس خاص بالحمام.

تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم و تقديمهم أمام النيابة بخصوص قضية السرقة بالتعدد واستحضار مركبة، أين حقهم: 01 أمر إيداع ، 01 رقابة قضائية، مع حجز المركبة المستعملة.

خليـة الإتصـال والعلاقـات العامـة لأمن ولاية تيبازة

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