بيان/ أمن ولاية تيبازة يوقف 10 أشخاص من بينهم فتاة ينشطون في ثلاث شبكات إجرامية للمتاجرة بالمخدرات

بيان/ أمن ولاية تيبازة يوقف 10 أشخاص من بينهم فتاة ينشطون في ثلاث شبكات إجرامية للمتاجرة بالمخدرات

تمكّنت فرقة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة خلال الأسبوع الفارط من وضع حد لثلاث شبكات إجرامية في قضايا الاتجار بالمخدرات و المؤثرات العقلية في الأوساط الشبانية، حيث مكّنت العمليات الشرطية التي قامت بها ذات الفرقة بعد استغلال المعلومات الأمنية المتوفّرة من توقيف 10 أشخاص من بينهم فتاة تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 45 سنة ينحدرون من ولاية تيبازة- الجزائر – البليدة.

كما أسفرت العمليات على حجز مايلي:

– كمية من المخدرات قدر وزنها بـ 1 كغ و863غرام من الكيف المعالج.

– 900 قرص مهلوس من نوع برغابلين300ملغ

– مبلغ مالي يقدر بـ 33000دج عائدات الترويج.

– سيارتين سياحيتين + دراجتين نارية تستعمل في عميلة النقل والترويج .

هواتف نقالة.

تم انجاز ملفات قضائية ضد السالفي الذكر و تقديمهم امام النيابة المختصة.

خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية تيبازة

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