تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تيبازة خلال هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال الترويج والمتاجرة بالمخدرات في أوساط الشباب بإقليم الإختصاص ، حيث أسفرت العملية على :

– توقيف شخصين 02، يترواح أعمارهم بين 25 و35 سنة، ينحدرون من إحدى بلديات شرق الولاية.

مع ضبط وحجز مايلي :

* 03 كلغ من المخدرات ( القنب الهندي).

* مبلغ مالي يقدر بـ 70 مليون سنتيم.

* مركبة سياحية تستعمل في نقل وترويج المخدرات.

* 03 هواتف نقالة.

تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة.

خلية الاتصال والعلاقات العامة لامن ولاية تيبازة

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