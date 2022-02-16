بهدف التشاور و البحث عن حلول للتوظيف بسد كف الدير: رئيس بلدية الداموس يستقبل بعض الشباب من أصحاب الشهادات و يستمع لإنشغالاتهم

استقبل عشية هذا الأربعاء 16 فيفري رئيس بلدية الداموس ياسين بومجان رفقة نوابه عددا من الشباب القاطنين بالداموس من أصحاب الشهادات الجامعية للتشاور و طرح انشغالاتهم حول التوظيف بسد كف الدير ، بعد طلبات العمل المتكررة التي اودعها هؤولاء الشباب (من خريجي الجامعات و المعاهد ) بمكتب الموارد البشرية التابعة لشركة كوسيدار بسد كف الدير و من دون أن يتم توظيفهم ، في حين تم توظيف بعضهم من خارج بلدية الداموس حسبهم .

من جهته، أكّد رئيس بلدية الداموس أحقّية و أولوية أبناء المنطقة و البلدية من خريجي الجامعات و المعاهد بالتوظيف و هو ما أكد بأنه سيتم برمجة لقاء مع ممثلي كوسيدار رفقة رئيس الدائرة لبحث سبل التوظيف و أحقية شباب بلدية الداموس قبل غيرهم في قبول طلبات العمل.

عبد الرحمن طـ

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