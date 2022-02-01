نظّمت جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية لولاية تيبازة نهار هذا الثلاثاء 1 فيفري، حملة تشجير واسعة بمنطقة “إيزغراثن” بڨوراية، وذلك في إطار الإتفاقية التي أبرمتها مؤخّرا مع محافظة الغابات لولاية تيبازة، وتطبيقا لتعليمات المديرية العامة لقطاع الغابات، والقاضية بتسهيل عمليات إعادة غرس المناطق المحروقة وتوسيع حملات التشجير، بالتنسيق مع الجمعيات النشطة وممثلي المجتمع المدني، أين كانت جمعية الإرشاد والإصلاح سباقة في هذا المجال، وسط تسهيلات كبيرة من طرف مقاطعة الغابات بقوراية، في عملية تعتبر الثانية من نوعها بمنطقة “إيزغراثن” على الطريق الوطني رقم 11…

وأشرف على هذه الحملة كل من رئيس المكتب الولائي لجمعية الإرشاد والإصلاح لولاية تيبازة “عبد القادر عبد السلامين”، بمشاركة ممثلي مكاتب حجوط، سيدي اعمر، شرشال وبورقيقة، رفقة رئيس إقليم الغابات بڨوراية” طهراوي أسامة”، إضافة إلى “فيصل بن رحمون”، كواحد من إطارات المديرية العامة للغابات، نائب رئيس جمعية الإرشاد والإصلاح ومسؤول هذا المشروع النبيل، والذي يهدف حسبهم إلى خلق فضاء أخضر بعد الأضرار التي لحقت بالغابة جراء الحرائق الأخيرة، حملة تشجير تدخل ضمن الجانب البيئي للجمعية، مع التركيز على ضرورة المتابعة والمرافقة الدائمة للشجيرات الغابية التي تم غرسها بالمناسبة، أين حرصت مصالح الغابات لڨوراية على توفير ما يقارب 500 شجيرة (نوع السّرو)، مستحسنة هذه المبادرة الهادفة لجمعية الإرشاد والإصلاح، والواجب إنجاحها وتعميمها حفاظا على البيئة والمحيط….

أجواء رائعة رصدناها من حملة تشجير منطقة” إزغراثن” بڨوراية، أين تمّ غرس أكثر من 200 شجيرة، وبكثير من الجهود المبذولة والتنسيق المشترك بين القائمين على هذه المبادرة، بذكريات حرائق أتت على الأخضر واليابس بڨوراية، ما يستدعي مستقبلا تكثيف حملات التشجير بالغابات المتضرّرة، ومتابعتها بشكل يضمن نجاحها، في ظل توسع وامتداد أيادِ الفساد إلى المناطق الغابية لأغراض فلاحية من جهة، وللبناء من جهة أخرى، لتبقى جمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية لولاية تيبازة، تقدم دروسا متنوعة في العمل التطوعي والخيري، خاصة ما تعلق بالوقوف إلى جانب الفقراء والمحتاجين والفئات الهشة بالجهة الغربية المحرومة.

سيدعلي. ه‍

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