أشرف صبيحة هذا الإثنين 21 مارس والي ولاية تيبازة أبوبكر الصديق بوستة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش على فعاليات الإحتفال الولائي الخاص باليوم العالمي للشجرة ببلدية أغبال و المصادف لـ 21 مارس من كل سنة ، و المناسبة كانت أيضا لتدشين مقر وحدة قطاع الحماية المدنية بأغبال .

بداية زيارة والي تيبازة ببلدية أغبال كانت بالوقوف عند مقر وحدة قطاع الحماية المدنية و كان في استقباله كل من رئيسة دائرة قوراية ” أوقاسي حسينة ” و رئيس المجلس الشعبي لبلدية أغبال خالدي محمد و رئيسي بلدية قوراية و مسلمون و محافظ الغابات و مدير الحماية المدنية و السلطات المدنية و الأمنية ، بحيث استمع الوالي أبوبكر الصديق بوستة لعرض للبطاقة الفنية لوحدة الحماية المدنية و التي من شأنها تقديم خدمات لأزيد من 8 آلاف ساكن بإقليم بلدية أغبال بالإضافة لتوفّر الوحدة على شاحنة إطفاء و سيارة إسعاف و عربة دفع رباعي ، و كما أشرف الوالي على تدشين الوحدة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي و ليقوم بعدها الوالي بجولة تفقدية بداخل أروقة الوحدة .

و ليتوجّه بعدها والي تيبازة رفقة الوفد المرافق له لدوار سولاية بأغبال أين قام رفقة مختلف مدراء القطاعات بإعطاء اشارة الانطلاق لغرس ما يقارب 1000 شجيرة من مختلف الأنواع على حواف الطريق البلدي رقم 03 ( أغبال مركز – دوار سولاية ) .

و في آخر محطة وقف أبوبكر الصديق بوستة عند معرض للصناعات التقليدية و الشجيرات بدار الشباب بأغبال قدمته مجموعة من الحرفيات و الجمعيات المحلية الناشطة، بحيث تمّ عرض لمختلف الصناعات التقليدية من طبخ و ألبسة تقليدية وخياطة وأيضا عرض لمختلف أنواع الشجيرات و النباتات الخاصة بتضاريس بالمنطقة .

ط / عبد الرحمان

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