نظّمت مقاطعة الغابات بشرشال صبيحة هذا الخميس 24 مارس، حملة تشجير واسعة على مستوى حواف الطريق السريع بمنطقة واد البلاع، وذلك بمشاركة أعوان وإطارات المقاطعة، إضافة عمال مصالح الأشغال العمومية والشركة الصينية…

حملة التشجير التي جاءت باقتراح من محافظ الغابات لولاية تيبازة “جمال بلعايب”، وتحت إشراف رئيس مقاطعة الغابات بشرشال” رابح حمامي”، أين تم غرس ما يقارب 500 شجيرة صنف السرو بالمساحات المتواجدة على حواف الطريق السريع بالمدخل الشرقي لشرشال، وسط أجواء مميزة ومتوافقة مع إحياء محافظة الغابات ليومها الدولي 21 مارس.

سيدعلي. ه‍

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