عاشت بلدية مراد في دائرة حجوط نهار هذا السبت 19 مارس، أجواء رياضية احتفالية بالذكرى ال60 لعيد النصر، صنعها سباق العدو الريفي، والذي نظمته السلطات المحلية بالتنسيق مع جمعية النادي الرياضي لبوجبرون، في حدث استقطب العديد من العدائين عبر مختلف الولايات، ما جعل هذا السباق يأخذ بعدا وطنيا، وكان فرصة للتّعارف بين المشاركين….

وأعرب رئيس بلدية مراد “محمد طهيبي” في تصريحات لشرشال نيوز، عن سعادته البالغة لنجاح التنظيم المميّز لسباق العدو الريفي، انطلاقا من مقر البلدية إلى غاية دوار ولاد الزين على مسافة 5 كلم، وبمشاركة عدائين من الطراز العالي وذو خبرة في مضامير العدو (أكثر من 91 عداء)، بمجموع 14 ولاية سجّلت حضورها في هذه التظاهرة التي جمعتهم تحت رداء الإحتفال بذكرى عيد النصر، على غرار تيبازة، البليدة، مستغانم، تلمسان، تبسة، بجاية، بومرداس، تيسمسيلت، الشلف وتيزي وزو، وبحضور مميّز كذلك لرئيس دائرة حجوط “بلميلود عبد النبي”، والذي أعطى شارة انطلاق السباق وأشرف رفقة السلطات المحلية والأمنية، على تكريم الستّة الأوائل من الرياضيّين المتفوّقين، وبتغطية صحّية لمصالح الحماية المدنية، وتشجيعات كبيرة لجموع المواطنين.

سيدعلي. ه‍

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