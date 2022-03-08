شهد مركز التكوين المهني و التمهين ببلدية قوراية نهار هذا الثلاثاء أجواء الإحتفالات الخاصة بالعيد العالمي للمرأة المصادف ل 8 مارس من كل سنة و التي نظمتها جمعية الطموح لتنمية المجتمع لولاية تيبازة و بالتنسيق مع حرفيات و عارضات من مختلف بلديات الولاية .

المعرض الذي أقيم بمركز التكوين المهني و التمهين بقوراية بدءا من الساعة الواحدة زوالا ، و حضره كل من رئيس المجلس الشعبي لبلديتي قوراية و أغبال و الأمين العام لدائرة قوراية و السلطات الأمنية و رئيسة جمعية الطموح و التنمية ” الطيب عتو فاطمة ” ، و بمشاركة أزيد من 14 حرفية ، تم عرض لمختلف المنتوجات من ألبسة و خياطة و طرز و حلويات و أطباق تقليدية خاصة بمنطقة الجهة الغربية لولاية تيبازة ذات الطابع القبائلي الشلحي المتميز .

المعرض كان فرصة لتقديم العارضات والحرفيات لمنتوجاتهم و الترويج لها من جهة و من جهة أخرى فرصة للزوار لإكتشاف مختلف المنتوجات من أطباق و حلويات و ألبسة خاصة بالمنطقة و الجهة الغربية لولاية تيبازة ، و فرصة أيضا للولوج لعالم الحرف و الصناعات التقليدية لفائدة النساء الماكثات بالبيت .

ط / عبد الرحمان

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