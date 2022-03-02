واصل والي تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” نهار هذا الأربعاء 2 مارس، سلسلة زيارته التفقدية لمختلف المشاريع عبر إقليم الولاية، لتكون محطته هذه المرة نزولا ببلديات دائرة سيدي اعمر، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي “جلول حاج حميش”، وكذا مختلف المدراء التنفذيّين المعنيّين بقطاعات الأشغال العمومية، البناء والتعمير، الطاقة، سونلغاز، التجهيز، الموارد المائية، سيال، الغابات، الشبيبة والرياضة وغيرها، أين استهل زيارته من بلدية الناظور، وكان في استقباله السلطات المحلية ممثلة في رئيس دائرة سيدي اعمر” عبو صالح” رفقة رئيس البلدية “محمد جيدرت”، والبداية كانت من الملعب البلدي الذي فاحت منه رائحة التأخّر في استكمال أشغاله….

والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة”، استمع لشروحات مسؤولي قطاع الرياضة حول مشروع تهيئة الملعب البلدي ضمن برنامج (CSGCL2019)، منتقدا تأخر ذات المصالح في استكماله وتسليمه للشبيبة قصد ممارسة الرياضة، في وقت اشتكت الأسرة الرياضية لبلدية الناظور لوالي الولاية هذا التأخّر، باعتبار أن المرافق الرياضية هي المتنفس الوحيد للشباب هناك، داعين إياه للدعم قصد إعادة بعث الفريق المتوقف عن النشاط منذ سنة 2015، مرورا بقاعة العلاج وسط مدينة الناظور، والتي سينطلق بها قريبا مشروع توسعتها في إطار المخطط البلدي للتنمية PCD، أين أعطى والي تيبازة تعليمات صارمة، بعدم المساس بأشجار محيطها، والإبقاء عليها حفاظا على طابعها الجمالي، مستمعا في الوقت ذاته، لانشغالات الأسرة الطبية بقاعة تفتقد كذلك لمخبر للتحاليل.

النزول بعدها كان بالمدرسة المهترئة “عطابة” في بلدية سيدي اعمر، بحضور رئيس البلدية “عبد القادر وهنية”، وتمّ تفقّد أشغال إنجاز المجمع المدرسي الجديد (PSD/DEP)، بنسبة حدّدتها الجهات المعنية ب5%، أين طالب والي الولاية القائمين عليها، بالإسراع في بناء هذه الأقسام (06) بالدرجة الأولى، وعدم التركيز فقط على الإدارة والسكن الوظيفي، فليسو حسبه بأولوية خاصة وأنّ تلاميذها يدرسون بالمؤسّسات المجاورة، بعد نقلهم إليها كإجراء احترازي، مستمعا بعدها لانشغالات المواطنين القاطنين بحي 82 سكن، أبرزها الوضعية المتعفّنة للأقبية، مرورا بتفقّد الطريق الرابط بين بورويس وحي مولود طايبي، بعد استكمال أشغال تزفيته، وطرح مشكلة فيضان مياه الواد على السّكان، وكذا إيجاد أرضية مناسبة واستغلالها لبناء مسجد بالمنطقة، فيما كانت المحطة الثالثة للوالي والوفد المرافق له، هي مشروع إنجاز 48 سكن عمومي إيجاري ببورويس، والتي انتقد تأخّر أشغالها كثيرا، مطالبا مصالح الOPGI بإنهائها في أقرب الآجال، محدّدا شهر جوان المقبل تاريخا لاستلامها قصد توزيعها لمستحقيها، والحرص على تزويدها بمجمّع مدرسي، فيما استمع لانشغالات سكان حي 300 سكن وبعض المقصيّين من ذات الحصة….

زيارة والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة” تواصلت ببلدية مناصر، بحضور رئيس البلدية “مولود حدادو”، نزولا كمحطة أولى بدوّار ” فجانة”، وذلك لتفقّد أشغال الربط بمختلف الشبكات (الماء الشروب، الغاز الطبيعي، والطرقات)، مع الإستماع لجملة من المشاكل طرحها ممثل عن سكان فجانة، تمثلت في خطر الكوابل الكهربائية القريبة من أسطح المنازل، النفايات، النقل المدرسي والسكن الريفي، كما تفقّدت السلطات الولائية ابتدائية الشهيد “محمد عبيد” لأجل طلب تعويض 04 أقسام منجزة بمادة الأميونت، مع النظر في وضعية تمدرس التلاميذ وإطعامهم وظروف عمل أسرتها التربوية، مرورا بنظيرتها مدرسة “محمد عمران”، كمؤسّسة تتواجد العديد من أقسامها خارج الخدمة، بسبب تسجيل انزلاق للتربة وظهور تشقّقات وتصدّعات بالجدران والأرضية، في وقت أثار افتقاد تلاميذها للوجبة الساخنة غضب الوالي” أبوبكر الصديق بوستة”، مطالبا بتجهيز هذه القاعات وتنظيفها وجعلها مكانا لتناول المتمدرسين وجبتهم بداية من الأسبوع المقبل.

وكانت المستثمرة الفلاحية الخاصة “بوعيشة امحمد” ضمن برنامج الزيارة التفقدية لوالي ولاية تيبازة بواد الرمان في مناصر، أين استمع لأبرز ما تعلّق بهذه المستثمرة المكسب بالمنطقة، بالنظر لما تزخر به من ثروات غابية مثمرة وكذا حيوانية انتاجية، خاصة ما تعلق بمجال تربية البقر الحلوب، والتي تنتج يوميا 720 لتر موجهة للتجميع (ملبنة سيليا بني تامو البليدة)، مستثمرة تتربع على مساحة قدرها 37 هكتار بواد الرمان و8 هكتار في بني بوصالح، أين منح والي تيبازة رخصة للقائمين عليها بحفر بئر لتسهيل نشاطهم خاصة في فصل الصيف، بعدما اشتكوا معاناتهم تجاه أزمة المياه.

ومن دوّار تملول عاين الوالي والوفد المرافق له، مشروع تدعيم السكّان بالمياه الصالحة للشرب، عبر إنجاز محطّتين للضخ وخزّانات (PSD)، والتي بلغت نسبة أشغالها 60%، مع اسداء تعليمات صارمة بتسليمها قبل شهر رمضان المبارك بعد اكتشاف تأخّرها أكثر من اللاّزم، مرورا كزيارة مفاجئة بثانوية “مالك البركاني”، متفقّدا مخزن المؤسّسة والإستماع على لسان مديرها، ظروف تمدرس التلاميذ، وكذا متوسطة” صحراوي محمد الطاهر”، للنظر مع مديرها والمصالح المعنية، في إمكانية استغلال مبنى الداخلية كأقسام توسعة لمدرسة “احمد زواوي”، زيارة تخلّلها وقوف على وضعية الأودية المتعفنة بالمنطقة، والتأكيد على ضرورة مباشرة أشغال تنقيتها، لتبقى هذه الخرجات الميدانية لوالي ولاية تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة”، فرصة لدفع الأشغال المتوقفة منها والتي دخلت وقتها بدل الضّائع، وبأيادٍ مسؤولة تحرّكها مرهون بالزيارات الفجائية ولغة الحساب والعقاب.

سيدعلي هرواس

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