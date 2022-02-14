دعا رئيس بلدية مراد “طهيبي محمد” نهار هذا الأحد 13 فيفري، كافة المواطنين للتبليغ عن الآبار الإرتوازية غير المغطاة، إضافة إلى الأحواض المائية المرخّصة وغير المرخّصة، والتي تشكل بدورها خطرا على حياتهم…

ويأتي هذا الإعلان ببلدية مراد عن دائرة حجوط احترازيا، وتجنبا لوقوع ضحايا هذه الآبار والنقاط المائية، وكذا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظا على سلامة الأرواح يضيف نص الإعلان، قرار هام وجب تعميمه عبر كامل بلديات الولاية، والعمل على إحصاء جميع الآبار غير المغطاة لتجنب حدوث ما لا يحمد عقباه، خاصة بالدواوير والأماكن المعزولة، فيما يبقى الحذر مطلوبا… وفي كل الظروف.

سيدعلي. ه‍

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