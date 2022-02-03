أعلنت بلدية الداموس نهار هذا الأربعاء 2 فيفري، عن فتح خط النقل الداموس-بني ميلك، أين يدعو بالمناسبة رئيس البلدية “يسين بومجان” المواطنين الراغبين في استغلال هذا الخط، التقرّب من مديرية النقل لولاية تيبازة، قصد منحهم الرخص الضرورية لممارسة نشاط من شأنه فك العزلة عن منطقة الظل بني ميلك، وتسهيل حركية تنقل الركاب بكل أريحية….

قرار فتح السلطات المحلية لبلدية الداموس خطا جديدا نحو بني ميلك، أثلج صدور المواطنين خاصة الأسرة التربوية التي تزاول عملها بالمؤسسات التعليمية ببني ميلك وتيفساسين وغيرها، أين تجد صعوبة كبيرة في الإلتحاق بمناصب عملها، ناهيك عن التكاليف الباهضة التي يحتسبها أصحاب سيارات الأجرة، باعتبارها وسيلة النقل الوحيدة حاليا لتنقّلهم إلى هناك (100 دج)، ودخول أصحاب الحافلات هذا الخط، سيسمح بالتخفيف على المواطنين، الذين لطالما اشتكوا من التسعيرات الباهضة والمحتسبة من طرف سائقي هذه المركبات الصغيرة، اقتراحٌ نجاحه مرهون بمدى استجابة المعنيّين لطلب الإستثمار في خط النقل الداموس-بني ميلك، فعلى أصحاب الحافلات التقرّب من مصالح مديرية النقل، قصد تسهيل إجراءات مباشرة نشاطهم الهادف إلى توفير الظروف المريحة لتنقل الرّكاب نحو بني ميلك وتيفساسين أقصى غرب ولاية تيبازة.

سيدعلي. ه‍

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

