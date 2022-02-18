أحيت السلطات المحلية ببلدية أحمر العين بمعية عديد الجمعيات والنشطاء، ذكرى اليوم الوطني للشهيد ببرنامج ثري ونوعي وذلك على مدار يومي الخميس والجمعة 17 و18 فيفري ، حيث تخللته عديد النشاطات التاريخية والتربوية والرياضية التي نالت استحسان الجميع لاسيما الأسرة الثورية والرياضيين.

وكانت البداية من دار الشباب الشهيد حاج علي عبد القادر بعد تهيئتها، حيث نظمت بالتنسيق مع جمعية الطفل والشباب المبدع لولاية تيبازة حفلا طفوليا تخللته ورشات تفاعلية ومسابقات في الرسم وتركيب صور الشهداء puzzle مع ترديد أناشيد وطنية و طفولية تحت قيادة المايسترو أحمد غريس، كما ألقى الشاعر زحمة قويدر قصيدة وطنية بعنوان ” بلادي”ليختتم بتوزيع 100قصة شهيد على الأطفال

كما أشرف رئيس البلدية لحوالي عبد القادر بمعية نوابه وأعضاء المجلس و الأسرة الثورية و افراد المجتمع المدني و الجمعيات الناشطة والسلطات الامنية على رفع العلم الوطني ووضع إكليل من الزهور و الترحم على أرواح الشهداء الطاهرة بساحة ومقبرة الشهداء.

هذا و أقيمت بساحة البلدية عروض مختلفة للفنون القتالية من تقديم فروع الكراتي و الكينغ بوكسينغ والايكيدو تخللته تكريمات خاصة بالرياضيين المتوجين بالبطولة الوطنية، ناهيك عن تنظيم دورة كروية بملعب الشهيد أحمد لعجال وذلك بالتنسيق مع مدرسة الإتحاد الرياضي لكرة القدم و دار الشباب حاج علي عبد القادر، اختتمت بتكريم الفائزين في الدورة بالإضافة إلى تكريم عدد معتبر من اللاعبين القدامى لأولمبي منتصر أحمر العين على غرار عبد القادر خليف ، عبد الله نوار ، بن عمار حسين ، الأحسن عبد الرحمن ، امحمد مباني و حميدات العيناوي وعدلان حلوي وقينو حميد.

بلال لحول

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