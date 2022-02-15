بعد 22 ساعة من البحث: انتشال جثة الغريق قبالة شاطئ سيدي ابراهيم بڨوراية

15 فبراير, 2022

تمكن غطاسو الحماية المدنية لولاية تيبازة ظهر هذا الثلاثاء 15 فيفري، من انتشال جثة المفقود في البحر قبالة شاطئ سيدي ابراهيم بڨوراية، وهو شاب ينحدر من بلدية الأرهاط والمدعو (م. ف).

عملية انتشال جثة الغريق (م. ف)، دامت حسب خلية الإعلام والإتصال بمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة 22 سا، وبكثير من الجهد، قبل أن يتمّ تحويلها مباشرة إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى ڨوراية.

وكانت رئيسة دائرة ڨوراية رفقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، قد تنقّلا صباحا إلى شاطئ الخليج، لتفقّد خلية الأزمة للحماية المدنية المنصّبة للبحث عن الضحية الغارقة، مع تقديم شروحات وتفاصيل حول مجريات عملية انتشاله من طرف قائدة وحدة الحماية المدنية لڨوراية النقيب “فريد خواوصي”

إنا لله وإنا إليه راجعون.

سيدعلي. ه‍

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