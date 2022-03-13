حلّت مؤخّرا الذكرى الأولى لنشر قائمة 648 سكن بسيدي امحمد لمغيث بشرشال!!، والتي نشرها رئيس الدائرة “زين الدين باكلي” ذات يوم إثنين بتاريخ 8 مارس 2021، في قائمة أولية كانت للمقترحين للإستفادة من هذه الوحدات السكنية في عهد الوالي الأسبق لولاية تيبازة “لبيبة ويناز مباركي”، والتي وُضِعت أسمائها آنذاك على طاولة تحقيقات طالت بطول استكمالها والإفراج عن القائمة النهائية لذات الحصّة، ومع تعيّين الوالي السابق” احمد معبّد” خلفا لها، تحرّكت الأشغال المتأخّرة بأشهر للجنة الطعون الولائية، وحقّقت تقدّما ملحوظا قبل أن يمضي محضر انتهاء تحقيقاتها قبل تحويله بساعات معدودات لشغل ذات المنصب بالعاصمة، ليتأكد المستفيدون من حقيقة استفادتهم على حساب قائمة ال125 مقصي، والتي نُشرت بين فرحة الحمد والثناء لدى المقبولين، وعدم تجرّع مرارة الإقصاء بالنسبة للمظلومين ولكن….

سكنات 648 سكن بشرشال وبعد المخاض العسير الذي دخلته قائمة مستفيديها، بقي أصحابها يترقبون موعد توزيعها واستلامهم للمفاتيح، بعد دفعهم لمستحقات ذلك لدى مصالح ديوان الترقية والتسيّير العقاري OPGI، فرحة لم تكتمل بتوزيع كامل العمارات لعدم جاهزية مرافقها واهترائها وتعرّضها للإعتداء بالسّرقة والتخريب، والإكتفاء بتسليم مفاتيح البنايات من 1 إلى 15، بعد الإستنجاد بمقاولتي الشركة الصينية التي كلّفت بالمشروع، لإصلاح ما خربته أيادي الفساد طيلة سنوات غابت فيها الرّقابة، فكانت بعضها أوكارا للمنحرفين، وأخرى حوّلت إلى مزبلة عمومية مع سرقة أبوابها وتحطيم نوافذها، أشغال لا تزال إلى يومنا متواصلة وسط تذمّر وسخط كبيرين لباقي المستفيدين وأصحاب الهش RHP، وإن كان والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة”، قد أمر بالإسراع في توزيع العمارات لحي 648 عمارة بعمارة، دون انتظار جاهزيتها بالكامل، لتقوم مصالح الOPGI مؤخّرا بتسليم مفاتيح البناية رقم 25، في وقت كان فيه المستفيدون بعمارات 18،17،16 و19 ينتظرون دورهم، ليحدث عكس ما كانوا يتوقّعون.

وبالحديث عن عملية الإسكان بحي 648 بشرشال، والتي عاشها قاطنوها الجدد دون ماء لأكْثر من شهر، وحاليا دون غاز ولا إنارة عمومية رغم تعليمات الوالي” أبوبكر الصديق بوستة” في هذا الشأن، فلا هي وزّعت بالكامل على أصحابها ولا أُشعِلت مصابيحها ليلا للقاطنين هناك، في ظل الظلام الذي مدّد بطريقة أو بأخرى مسلسل الإعتداءات على مرافق البنايات بالسّرقة، ناهيك عن الكلاب المتشرّدة بسيدي امحمد لمغيث، في وجود كل الظروف المساعدة لانتشارها وتهديدها لصحة وسلامة المواطنين، فيما يترقّب باقي المستفيدين، استكمال توزيع السكنات في شقيها الإجتماعي والقضاء على السكن الهش RHP، ممنّين النفس بدخولها قبل شهر رمضان المبارك، ومحمّلين مسؤولية هذا التأخر لمصالح ديوان الترقية والتسيّير العقاري لولاية تيبازة OPGI بالدرجة الأولى، خاصة وأن أشغال تهيئتها كان من المفروض أن تنطلق قبل أو مع نشر قائمة المقترحين للإستفادة.

وجدّد رئيس دائرة شرشال “زين الدين باكلي” في تصريحات لشرشال نيوز نهار هذا الأحد 13 مارس، تأكيده على إسكان المستفيدين بما فيهم أصحاب الهش عند جاهزية العمارات، استجابة حسبه للتعليمات الأخيرة لوالي ولاية تيبازة “ابوبكر الصديق بوستة”، دون انتظار تهيئتها جميعها، بمجموع 69 عائلة تقطن بالأكواخ الهشة ببولحروز، برج الغولة، وسط المدينة…، والتي لا تزال تنتظر ترحيلها منذ نشر القائمة، إضافة إلى القاطنين بالحي الهش في الديانسي، وآخرون دفعوا مستحقات مفاتيحهم لدى مصالح الOPGI منذ 4 أشهر دون استلامها بداعي الأشغال!، سكّنات وُزّعت على الورق لأصحابها بكثير من الوعود، وبين طيّاتها آهات مغبونين ومقهورين من أزمة سكن وضيق حادة، فيما لا يزال السّابقون إليها يعيشون كالخفافيش ليلا، وسط دعوات تدعوا للإسراع في بعث مصابيحها للإنارة العمومية، ولسان الحال يتحدّث عن أسوء عملية توزيع في تاريخ البرامج السكنية بولاية تيبازة.

سيدعلي هرواس

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

