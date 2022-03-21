باشرت السلطات المحلية لبلدية سيدي غيلاس نهار هذا الإثنين 21 مارس، عملية هدم الأكواخ الهشة بعد ترحيل عائلاتها مؤخّرا إلى سكنات لائقة بموقع 500 سكن بمخرج المدينة، في حدث سُخرت له مختلف الإمكانيات بهدف القضاء على هذه البنايات التي باتت تنمو كالفطريات، ويحاول أصحابها ككل مرّة التحايل على الإدارة للإستفادة من السّكن…

وأشرف على هذه العملية بأحياء القرمود، بيدال وواد الحمام، رئيس بلدية سيدي غيلاس “سمير حمداني” رفقة نوابه بالمجلس، بالتنسيق مع مصالح سونلغاز، مؤكدا في تصريحات لشرشال نيوز، تواصلها خلال الأيام المقبلة بما فيها البيوت القصديرية التي عاد إليها قاطنوها رغم استفادتهم سابقا من برنامج الإسكان، مشيرا إلى أهمية استرجاع هذه الأراضي، واستغلالها بما يُفرج عن أبناء المدينة المغبونين من أزمة السّكن، عبر سكنات ريفية أو تجسيد مشاريع سكنية صيغة العمومي الإيجاري، تكون بمثابة متنفس حقيقي للمواطنين، في ظل الشكاوي الكثيرة التي استقبلها منذ جلوسه على كرسي رئاسة بلدية سيدي غيلاس يضيف “سمير حمداني”.

سيدعلي. ه‍

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

