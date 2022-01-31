بعدما أصبحت سلوكاتها أكثر عدوانية: الوضعية الصّحية ل”ك. فاطمة الزهراء” بشرشال تتعقّد ودعوات لتدخّل السلطات

31 يناير, 2022

إزدادت وضعية المرأة المصابة بإضطرابات عقلية بشرشال “ك.فاطمة الزهراء” تعقيدا في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما أصبحت سلوكاتها أكثر عدوانية مما كانت عليه، وصولا للتلفّظ بكلمات بذيئة وخادشة للحياء، والأكثر من ذلك، يصل بها الحال عادة، إلى نزع ملابسها بالكامل نهارا جهارا، وسط تحسّر كبير للمواطنين تجاه امرأة، لا يجب الإكتفاء بالتفرّج عليها وهي في هذه الحالة، داعين مديرية النشاط الإجتماعي لولاية تيبازة، السلطات المحلية، مصالح الشؤون الإجتماعية، للتدخل بقرار عاجل، يقضي بالتكفّل بها وتسهيل إجراءات نقلها إلى مركز أو مؤسّسة مختصة لتلقي العلاج اللاّزم….

وتعتبر “ك. فاطمة الزهراء”، واحدة من الحالات الإجتماعية الإستثنائية بشرشال، والتي تمّ نقلها قبل أشهر من طرف عناصر الهلال الأحمر الجزائري إلى مستشفى الأمراض العقلية بالناظور، بالتنسيق مع مصالح الدائرة والنشاط الإجتماعي، الحماية المدنية، الشرطة، أين قضت هناك أياما معدودات، قبل أن تعود للمبيت في العراء، ليحتضنها الشارع ببرودة طقسه مع الإنخفاض المحسوس لدرجات الحرارة حاليا، امرأة وإن لم يكتب لها القدر أن تعيش بعيدا عن الظروف المزرية، وتحت رحمة نفقات المحسنين، إلا أن الجهات المعنية وجب تحمّلها لكامل المسؤولية تجاهها من باب الإنسانية، والعمل على إعادة نقلها سريعا لمستشفى الناظور، أو دار من دور الرحمة قصد التكفّل الأمثل بها، لتبقى الوضعية الصّحية ل” ك. فاطمة الزهراء”، مرشّحة للتأزم أكثر حالة تواصل صرف النّظر عنها، والإلتفاف حولها اليوم… مسؤولية الجميع.

سيدعلي. ه‍

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