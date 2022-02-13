عاشت بلدية الحطاطبة على وقع مجريات البطولة الولائية إختصاص الفول كونتاكت يومي 11 و 12 فيفري الجاري على مستوى المركب الرياضي الجواري للبلدية من تنظيم الرابطة الولائية للفول كونتاكت و الكيك بوكسينغ لولاية تيبازة برئاسة سنان قويدر تحسبا للبطولة الوطنية التي لم يتم تحديد مكانها وموعدها بعد، بمشاركة 105 ملاكم و 10 ملاكمات من 14 ناد تابع لمختلف بلديات الولاية بينها حجوط – أحمر العين – بورقيقة و الداموس الأكثر ممارسة لهذه الرياضة القتالية تحت اشراف 07 حكام ولائيين و 02 وطنيين بينهم إمرأة بحضور المدرب الوطني رابح زغرابة و سكرتير الرابطة الولائية و المدير التقني الولائي بصفتهم منظمي البطولة الى جانب ممثل عن بلدية الحطاطبة عضو المجلس الشعبي الولائي ميري حمزة ، عيساوي نوردين بطل عالمي في اختصاص الكامبو و بطل إفريقي و عربي في إختصاص الفول كونتاكت و الكيك بوكسينغ و عبدالقادر سليمي باطل سابق

اليوم الأول من المنافسة كان مخصصا للتصفيات الأولية في الأصناف الثلاثة : الأشبال – الأواسط و الأكابر إنطلاقا من وزن – 42 كلغ الى + 75 كلغ وما فوق فيما تنافس الملاكمون و الملاكمات على المراتب الأولى المؤهلة للبطولة الوطنية في اليوم الثاني لتسفر النتائج النهائية عما يلي بعد حفل تكريم أصحاب المراتب الثلاثة الأولى بالميداليات و الشهادات الشرفية في أجواء ميزها ثلاثي أصحاب الهمم متمثل في ملاكمين و حكم في منازلة أمتعوا بها الحضور وصفق لها طيلة جولتين قصيرتين أضافهما المنظمون في نهاية مجريات البطولة على أمل اللقاء في البطولة الوطنية التي ستعرف مشاركة 37 ملاكما و ملاكمة في الاصناف الثلاثة الاشبال – الأواسط و الاكابر

صنف أكابر ذكور – 51 كلغ : قباز أحمد من نجوم شباب حطاطبة بدون منافس

وزن – 54 عيساوي ساعد من أولبميك القندوري بدون منافس

وزن – 57 عمراني محفوظ من نجوم شباب حطاطبة و زكراوي فيصل من الترجي الرياضي لأحمر العين يسلهما في المركز الثالث بوكرطابة عماد من أولمبيك القندوري و الحميسية محمد أمين من أولاد الساحل ببوركيكة

وزن -60 كلغ بن طيبة عبدالله من الترجي الرياضي لأحمر االهين في المرتبة الأولى و هجرس ياسين من أولمبيك القندوري في الصف الثاني

وزن -63.5 كلغ عيدود عبدالقادر من هلال بلدية حطاطبة و شعبان عبدالحميد من نادي الوفاق الرياضي بوركيكة يليهما في الصف الثالث براكة محمد من نادي الكيك بوكسينغ لبواسماعيل و دودو جمال من الترجي الرياضي لأحمر العين

وزن -67 كلغ شيكاوي رياض من أشبال حجوط و بن مشري نذير من نصر الأرهاط في الصف الثاني

وزن – 71 كلغ ساسي العز أحمد زين العابدين من الترجي الرياضي لأحمر العين امام كرماش عدلان من أشبال حجوط في الصف الثاني

في وزن -75 كلغ إقنروس محمد أمين من أشبال حجوط يفوز بالمرتبة الاولى بدون منافس

وزن – 81 كلغ المرني إسحاق من نجوم شباب حطاطبة يليه البرازي نصر الدين من الترجي الرياضي لأحمر العين في الصف الثاني و عبورة نبيل من نصر الأرهاط في الصف الثالث

وزن – 86 كلغ خرشوش بلال من الترجي الرياضي لأحمر العين و سلام فتحي من أشبال حجوط في الصف الثاني

في وزن – 91 كلغ قدوح زكريا من نجوم شباب حطاطبة بدون

منافس

وزن +91 كلغ جروح حمزة من نصر الأرهاط بدون منافس

وزن – 65 كلغ صنف كبريات سمار هدى من اشبال حجوط بدون منافسة

أما في صنف الأواسط ذكور – 51 كلغ عجابي نذير من اولمبيك القندوري و فراط فارس من نادي الوفاق لبوركيكة

وزن – 54 كلغ تحصل حجيج هشام من هلال بلدية حطاطبة على احدى المراتب الثلاثة

وزن – 57 كلغ أمير عبدالرحيم من أشبال حجوط و عنان عبدالمؤمن من نادي الوفاق لبوركيكة يليهما في المرتبة الثالثة زعيت عبدالله من الترجي الرياضي لأحمر العين و دواودي أمين من الترجي الرياضي لمراد

وزن – 60 كلغ قندوزي عبالرحمان من أشبال حجوط و زايدة أكرم من نادي الوفاق لبوركيكة يليهما في الصف الثالث الحاج الطاهر محمد من أولميك القندوري و نطاح أيوب من هلال بلدية حطاطبة

وزن – 63.5 كلغ فارس محمد من نادي الكيك بوكسينغ لبواسماعيل و جدايني ضياء الدين من نادي الوفاق لبوركيكة في الصف الثاني

في وزن – 67 كلغ موساوي كمال من أولمبيك القندوري بدون منافس

وزن – 71 كلغ بن سعدية فايز و نطاح عبدالرحمان من هلال بلدية الحطاطبة يليهما سحنون أيوب من نجوم شباب حطاطبة في المرتبة الثالثة

وزن – 75 كلغ فريك خالد مهدي من هلال بلدية الحطاطبة بدون منافس

وزن – 86 كلغ سماعين رمزي من أشبال حجوط بدون منافس

وزن +91 قويدر عياد نذير من الترجي الرياضي لأحمر العين

واسفرت نتائج صنف الاشبال ذكور على فوز جعبوط فادي من نادي امل وتحدي الداموس و قليل عبدارزاق من نادي الوفاق الرياضي لبوركيكة في وزن – 42 كلغ يليهما في الصف الثالث جنادي اسماعيل من نجم شباب حطاطبة و موسى عبدالرحمان من نادي اولاد ااساحل

وزن – 45 كلغ طالب إبراهيم من أولمبيك القندوري و شرف أنيس من نادي أمل وتحدي الداموس ليلهما في المرتبة الثالثة محجوبي يونس من نادي الفنون القتالية للقليعة و زناقي فؤاد من أشبال حجوط

وزن – 48 كلغ امير عبدالسلام من أشبال حجوط بدون منافس

وزن – 51 كلغ صادق محمد من نادي الوفاق الرياضي لبوركيكة و سرحان عبدالخالق من أشبال حجوط يليهما في المرتبة الثالثة فريك إيهاب من نادي هلال بلدية فوكة

وزن – 54 كلغ بن عائشة معطي شكيب من نادي وفاق الرياضي لبوركيكة و بن يحي نجيب من أشبال حجوط يليهما في الصف الثالث عيسو عبدالعظيم من نصر الأرهاط و بن بسكري زين الدين من نادي هلال بلدية فوكة

وزن – 54 كلغ بن زيد غفران من نادي الهلال لبلدية الحطاطبة بدون منافس

وزن – 60 كلغ عبدالسلام محمد آدم من أشبال حجوط و صويلح عبدالحق من نادي أمل وتحدي للداموس يليهما في المرتبة الثالثة أقرور زكريا من نادي مستقبل بواسماعيل و بن موسى عبدالرحمان من نادي هلال بلدية الحطاطبة

وزن – 67 كلغ بن جيلالي عبدالجليل من نجوم شباب حطاطبة و نجار محمد صديق من أشبال حجوط

وزن – 71 كلغ بوقلعة حسام من نصر الأرهاط و علي الشريف بدر الدين من أشبال حجوط

وزن – 75 كلغ قرومي سيد علي من مولودية شباب حطاطبة و خالدي آنس من أشبال حجوط

وتمكنت كرلوف فدوى من أشبال حجوط في وزن – 52 كلغ الحصول على المرتبة الأولى في صنف الشبلات على حساب بوحيور نور الملاك نادي الفنون القتالية للقليعة

وزن +60 أقناروس سلسبيل من أشبال حجوط بدون منافسة

وزن – 60 اوحاشي مارية من أشبال حجوط بدون منافسة

وزن – 65 كلغ سمار مريم من أشبال حجوط بدون منافسة

وفاز نادي أشبال حجوط حسب الفرق يليه هلال بلدية فوكة ثانيا و

وفاق بوركيكة في المرتبة الثالثة

بطولة وطنية في إختصاص الكيك بوكسينغ بالشلف أيام 17 – 18 و 19 فيفري

من المزمع أن تنظم ولاية الشلف بطولة وطنية في رياضة الكيك بوكسينغ أيام 17 – 18 و 19 فيفري الجاري بمشاركة حوالي 33 ولاية بينها تيبازة ب 24 ملاكما من شأنهم أن يسجلوا نتائج باهرة في مختلف الأوزان و الأصناف نظرا لأن ولاية تيبازة تعد مدرسة حقيقية في تكوين الملاكمين في الفنون القتالية خاصة على مستوى جمعيات بلدية حطاطبة التي تزخر بابطال عالميين و إفريقيين و عرب في إختصاص الفول كونتاكت و الكيك بوكسينغ و الكونبو يقول رئيس الربطة الولائية في ظل تفاؤله بإمكانية حصد أكبر عدد من الميداليات في بطولة الشلف القادمة

رياضيو الحطاطبة يناشدون السلطات من اجل تهيئة قاعة متعددة الرياضات

إستغل رئيس الرابطة الولائية للفول كونتاكت و الكيك بوكسينغ لولاية تيبازة سنان قدور و الناخب الوطني زغرابة رابح فرصة لقاءهما ب ” شرشال نيوز ” للتعبير عن إرتياحهما الشديد للتنظيم المحكم لمجريات البطولة التي عرفت نوعا من الروح الرياضية بين الملاكمين المتنافسين و مستواها المقبول رغم محدودية الوسائل الضرورية التي كانت ستعطي ميزة خاصة لمجريات البطولة، غير انهما لم يخفيا تذمرهما من الوضعية الكارثية التي آلت اليها القاعة دون التفاتة السلطات المعنية ، مناشدين والي الولاية و الدجياس من اجل تهيئة القاعة خاصة ما تعلق بالتغطية – الكهرباء – و مرفقها الضروررية كغرف تغيير الملابس و المراحيض ، في إشارة من محدثي شرشال نيوز الى امكانية تنظيم بطولة وطنية على مستوى بلدية حطاطبة التي تعد من المدارس العريقة في رياضتي الفول كونتاكت و الكيك بوكسينغ و إختصاصات أخرى لها نفس الإهتمام من قبل فئة الشباب

محمد . ن

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

