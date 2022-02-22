بطاقة يومية تصل إلى 3500 متر مكعّب: مشروع ربط بلدية سيدي غيلاس بالماء الشروب متواصل ونحو استلامه نهاية شهر مارس الدّاخل

تتواصل مؤخّرا أشغال ربط بلدية سيدي غيلاس بالمياه الصالحة للشرب، وذلك عبر حقل مسلمون على الطريق الوطني رقم 11، كواحد من المشاريع الحيوية الهامة والمنتظرة بالمنطقة، ضمن قطاع الموارد المائية ولتحسين وضعية المواطنين في التزوّد بالماء الشروب قبل موسم الإصطياف…

وجدّد والي ولاية تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” زيارته التفقدّية للمشروع نهار هذا الإثنين 21 فيفري، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي “جلول حاج حميش”، ومدير الموارد المائية”بن بادي علي”، وبحضور رئيس بلدية سيدي غيلاس”سمير حمداني”، أشغال تُشرف عليها شركة كوسيدار قنوات، أين بلغت نسبة تقدّها ب60%، على أن تنتهي باستلام المشروع نهاية مارس الداخل، بطاقة يومية تصل إلى 3500 متر مكعّب.

سيدعلي. ه‍

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