عقدت جمعية “دار الخير” بشرشال أمسية هذا الثلاثاء 22 فيفري، جمعيتها العامة والتأسيسية بالمناسبة، وذلك بحضور جميع أعضائها ومكتبها التنفيذي، إضافة إلى الأستاذ “لعرينونة اسماعيل” كمحضر قضائي، رفقة رئيس جمعية مبادرة youth “فيراس بن مقدم” كعضو شرفي، أين تمّ مناقشة القانون الأساسي للجمعية والموافقة عليه….

وتعتبر جمعية “دار الخير” بشرشال مولودا جمعويا جديدا، ذات طابع إنسانيّ واجتماعيّ وتربوي، وحصولها على الإعتماد، كان بمثابة ضوء أخضر لتسهيل مهامها النبيلة تجاه الفقراء والعائلات الهشة، ولتكون همزة وصل بين المنفقين والمحتاجين، عبر مختلف المشاريع الخيرية، على غرار كبش العيد، القفة الشهرية، الدخول المدرسي، كفالة الأيتام، وجبة SDF للأشخاص بدون مأوى، ملابس العيد، توفير الأدوية للمرضى، متحدّثا عن مشروع الجمعية الجديد تحت إسم “دار الآخرة”، والهادف للتكفل بالجنائز بالنسبة للّذين لا يستطيعون ذلك بدعم من المنفقين، جمعية بطموحات وأهداف كبيرة، مقرّها في 26 شارع محمد رويزي” لبرارك” بشرشال، لتُنافس بتأسيسها باقي الجمعيات الخيرية في رسم البسمة على وجوه المحتاجين، وبشعار “وفي ذلك فليتنافس المتنافسون”.

سيدعلي. ه‍

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