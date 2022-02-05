أشرف صبيحة هذا السبت 5 فيفري والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة من بلدية أغبال رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي جلول حاج حميش و مديري الطاقة و سونلغاز على إعطاء إشار استغلال شبكتي الغاز الطبيعي و الكهرباء لفائدة أزيد من 720 عائلة بكل من دوار سولاية و حدادوة و واد عباس.

بداية الزيارة كانت من دوار سولاية بأغبال و كان في استقبال الوالي و الوفد المرافق له كل من رئيسة دائرة قوراية ” قاسي حسينة ” و رئيس المجلس الشعبي لبلدية أغبال ” خالدي محمد ” و مديري الطاقة و سونلغاز ، أين اطلع والي تيبازة على البطاقة الفنية الخاصة بمشروعي ربط كل من دوار سولاية و دوار حدادوة بشبكة الغاز الطبيعي لفائدة 608 عائلة و كذا الربط بالكهرباء لفائدة 115 عائلة بدوار واد عباس ، و لتبلغ بذلك نسبة التغطية الإجمالية للشبكتين ببلدية أغبال نسبة 98 % .

مباشرة بعدها أشرف أبوبكر الصديق بوستة على وضع حيز الخدمة لإستغلال شبكة الغاز الطبيعي بكل من دوار سولاية و حدادوة و العينة كانت لعائلتين استفادتا من عملية الربط بالغاز بعد عدة سنوات من المعاناة و رحلة البحث عن قارورة غاز البوتان . و كما أعطى أيضا والي تيبازة من احدى المنازل بدوار واد عباس إشارة الربط بشبكة الكهرباء لفائدة 115 عائلة .

وواصل والي تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة” مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي “جلول حاج حميش”، زيارته للعمل والتفقد نزولا ببلدية شرشال، أين أشرف على وضع حيز الخدمة شبكة الغاز الطبيعي بمنطقة الظل “دوار بلعسكر” غرب المدينة، أين كان في استقباله رئيسي دائرة وبلدية شرشال “زين الدين باكلي” و “خالد عبدي” على التوالي، أعضاء بالمجلس الشعبي البلدي “فيصل عزاز”، “حسين تيفورة” و”محمد خروبي”، الكشافة الإسلامية فوج عبد الحميد ابن باديس، ممثلي مصالح سونلغاز ومديرية الطاقة والمناجم لولاية تيبازة…

البداية كانت بالإستماع إلى الشروحات المتعلقة بمشروع الربط بالغاز الطبيعي لفائدة 9 أحياء ببلدية شرشال، ضمن برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية (CSGCL)، وذلك من طرف ممثلي مديرية الطاقة والمناجم، ولفائدة دواوير بلعسكر، رليد، الخليج الأحمر، توشنة-الحامدية، بوحندير، القمة الحمراء، سيدي يحي وإيموساين، بمجموع 710 عائلة استفادت من هذه الشبكة الحيوية، وإن كان دوار بلعسكر واحد من الدواوير التي تفتقد لمختلف مشاريع التنمية المحلية، أين انطلقت قبل أيام أشغال ربطه بشبكة الماء الشروب، فيما تؤكّد السلطات المحلية تهيئة طريقهم وتزفيته بعد ربطهم بقنوات الصرف الصحي، بالنظر لشكاوي القاطنين هناك وكذا مستعملي السيارات (خاصة اصحاب المركبات ذات ال7 مقاعد)، برامج من شأنها فك العزلة عن دوار بلعسكر، في انتظار تجسيدها بما ينهي معاناة السّكان.

والي تيبازة “أبوبكر الصديق بوستة”، استمع كذلك رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي” جلول حاج حميش”، لانشغالات المواطنين القاطنين بين واد الحمام ومزرعة بلحسن، والذين اشتكو بدورهم عدم ربطهم بشبكة الغاز الطبيعي، افتقادهم للنقل المدرسي، قنوات الصرف، مشاكل في شبكة الكهرباء، واهتراء الطرقات، فيما وعدهم رئيس البلدية “خالد عبدي”، بربط هذه العائلات بالغاز في أقرب الآجال، والبداية حسبه ستكون بارسال قائمة اسمية لمصالح سونلغاز ومباشرة إجراءات فك العزلة عنهم من هذا الجانب، داعيا إياهم رفقة رئيس الدائرة”زين الدين باكلي”، لاختيار ممثلين عنهم، قصد مناقشة مجمل انشغالاتهم بطريقة عقلانية هادفة، في ظل المشاريع المسجلة لفائدة أبناء المنطقة.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام على هامش هذه الزيارة، نوّه والي تيبازة” أبوبكر الصديق بوستة”، بسياسة الحكومة الرامية لتحسين ظروف المواطنين عبر بلديات الولاية، مشيرا إلى استفادة 12 منطقة بالكهرباء بدخول شبكتها حيز الخدمة ضمن هذه العملية الهامة، وأكثر من 12 منطقة استفادت من شبكة الغاز الطبيعي، ما يقارب حسبه 1300 مسكن تم ربطه بالغاز والكهرباء على مستوى بلديتي شرشال وأغبال، مؤكدا أن نسبة ربط المساكن عبر اقليم الولاية بالغاز أو الكهرباء بلغت 98%، والعملية تحتاج فقط لتوسعة حتى تشمل باقي المناطق التي بها بنايات جديدة.

من أغبال/ عبد الرحمن. ط

من شرشال/ سيدعلي. ه‍

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