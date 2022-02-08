تواصل قافلة التلقيح المتنقلة ضد فيروس كورونا بولاية تيبازة، خرجاتها الميدانية عبر مختلف دوائر وبلديات الولاية، وذلك تنفيذا لتعليمات والي ولاية تيبازة “ابوبكر الصديق بوستة”، وتحت إشراف مديرية الحماية المدنية بالتنسيق مع مديرية الصحة….

حملة التلقيح ضد كوفيد 19 لمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة، حطّت صبيحة هذا الثلاثاء 8 فيفري بالساحة العمومية لشرشال، بالتنسيق مع المصالح الطبية للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية لذات المدينة، في عملية تسعى من خلالها الجهات المعنية لتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتحسيسهم بضرورة تحقيق المناعة الجماعية للأفراد، إلا أن ما يؤرّق الأسرة الطبية حاليا، هو الإقبال المحتشم على نقاط التلقيح، في ظل تواصل انتشار فيروس كورونا، والوفيات المسجلة يوميا بالعديد من المؤسسات الإستشفائية.

سيدعلي. ه‍

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