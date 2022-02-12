بالتّنسيق مع جمعيات ونوادي رياضية وبيئية: بلدية حجرة النص تُنظّم حملة تنظيف واسعة بشواطئ المدينة

12 فبراير, 2022

نظمّت بلدية حجرة النص نهار هذا السبت 12 فيفري، حملة تنظيف واسعة على مستوى شواطئها، بالتنسيق مع مكتبها للنظافة، جمعية السياحة وتبادل الشباب، نادي البيئة وترقية المحيط، المحافظة الوطنية للساحل CNL بتيبازة، الكشافة الإسلامية للمدينة رفقة النادي الرياضي وفاق حجرة النص و إِطُوَامان” (فرعي كرة القدم)، عمّال البلدية متطوّعين وأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي على رأسهم رئيس بلدية حجرة النص “حسان بال”.

حملة تنظيف شواطئ حجرة النص، كانت فرصة لإشراك أطفال النوادي الرياضية والكشافة الإسلامية، والذين تَلقُّوا دروسا في التربية البيئية، على لسان مهندسة التخصص” رزيقة مباركي” عن المحافظة الوطنية للساحل CNL بتيبازة، والتي شاركت هي الأخرى في عملية تأطير الحملة، وكذا التحسيس بأخطار النفايات خاصة البلاستيكية منها تجاه الطبيعة البحرية، في صور ومشاهد رائعة أثنى عليها نائب رئيس البلدية “مهدي غيلاسي”، مؤكّدا برمجة حملات تنظيف أخرى ككل مرة وضبطها بشكل دوري، والمساس بمختلف الاماكن العمومية المعروفة بالإقبال ولحركية النوعية للمواطنين بحجرة النص السياحية، خاصة الغابة المتواجدة بمخرج المدينة…

جمعية السياحة وتبادل الشباب بحجرة النص، هي الأخرى رسمت حضورها البارز في حملة تنظيف شواطئ المدينة (شاطئ فوماران-عجل البحر، تامزيتة، والشاطئ المركزي)، أين تم رفع النفايات وتصنيفها في أكياس، قصد تحويل البلاستيكية منها إلى الرسكلة، تحت انظار رئيس البلدية” حسان بال”، والذي شارك رفقة نوابه بالمجلس في هذه العملية، مثنيا على جميع من ساهم في إنجاح حملة التنظيف، في وقت يدعوا القائمون عليها كافة المواطنين وزوّار مدينة حجرة النص، للحفاظ على نظافة البيئة والمحيط، بعدم الرمي العشوائي للقمامة والأوساخ.

سيدعلي. ه‍

 

شرشال نيوز2012-2022© حقوق محفوظة- اعتماد: 2016 م وإ/وإ/ 598 /رقم - تصدر عن: ش.ذ.م.م: كابيكوم للدعاية والإعلام والاتصال - RC: 42-00-0523961 B 11سياسة الخصوصية Mentions Legales

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه:
Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google Google

adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort adana escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ankara escort antalya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort denizli escort diyarbakır escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort eskişehir escort gaziantep escort giresun escort gümüşhane escort hakkari escort hatay escort ığdır escort ısparta escort istanbul escort izmir escort izmit escort kahramanmaraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kayseri escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort konya escort kütahya escort malatya escort manisa escort mardin escort mersin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort sakarya escort samsun escort şanlıurfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tunceli escort uşak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort