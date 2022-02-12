نظمّت بلدية حجرة النص نهار هذا السبت 12 فيفري، حملة تنظيف واسعة على مستوى شواطئها، بالتنسيق مع مكتبها للنظافة، جمعية السياحة وتبادل الشباب، نادي البيئة وترقية المحيط، المحافظة الوطنية للساحل CNL بتيبازة، الكشافة الإسلامية للمدينة رفقة النادي الرياضي وفاق حجرة النص و إِطُوَامان” (فرعي كرة القدم)، عمّال البلدية متطوّعين وأعضاء بالمجلس الشعبي البلدي على رأسهم رئيس بلدية حجرة النص “حسان بال”.

حملة تنظيف شواطئ حجرة النص، كانت فرصة لإشراك أطفال النوادي الرياضية والكشافة الإسلامية، والذين تَلقُّوا دروسا في التربية البيئية، على لسان مهندسة التخصص” رزيقة مباركي” عن المحافظة الوطنية للساحل CNL بتيبازة، والتي شاركت هي الأخرى في عملية تأطير الحملة، وكذا التحسيس بأخطار النفايات خاصة البلاستيكية منها تجاه الطبيعة البحرية، في صور ومشاهد رائعة أثنى عليها نائب رئيس البلدية “مهدي غيلاسي”، مؤكّدا برمجة حملات تنظيف أخرى ككل مرة وضبطها بشكل دوري، والمساس بمختلف الاماكن العمومية المعروفة بالإقبال ولحركية النوعية للمواطنين بحجرة النص السياحية، خاصة الغابة المتواجدة بمخرج المدينة…

جمعية السياحة وتبادل الشباب بحجرة النص، هي الأخرى رسمت حضورها البارز في حملة تنظيف شواطئ المدينة (شاطئ فوماران-عجل البحر، تامزيتة، والشاطئ المركزي)، أين تم رفع النفايات وتصنيفها في أكياس، قصد تحويل البلاستيكية منها إلى الرسكلة، تحت انظار رئيس البلدية” حسان بال”، والذي شارك رفقة نوابه بالمجلس في هذه العملية، مثنيا على جميع من ساهم في إنجاح حملة التنظيف، في وقت يدعوا القائمون عليها كافة المواطنين وزوّار مدينة حجرة النص، للحفاظ على نظافة البيئة والمحيط، بعدم الرمي العشوائي للقمامة والأوساخ.

سيدعلي. ه‍

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