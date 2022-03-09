بالتّنسيق مع المنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني: بلدية شرشال تُكرّم بعضًا من عاملاتها للنظافة

نظّمت بلدية شرشال نهار هذا الثلاثاء 8 مارس، حفل تكريم على شرف بعضٍ من عاملات النظافة بالمدارس والمطاعم، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني بولاية تيبازة، وسط أجواء من التهاني والتمنيات بالتوفيق ودوام الصحة والعافية لجميع موظفات البلدية، واللّواتي حضرن تشجيعا لهذه الفئة التي تستحق الدعم والتكريم ككل مرّة….

حفل تكريم عاملات النظافة بالمدارس ومطاعمها احتضنه مقر البلدية، وسط حضور مميّز للسلطات المحلية على رأسها رئيس بلدية شرشال “خالد عبدي” ونوابه بالمجلس، رفقة ممثلي المنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني “رشيد سمياني” و “محفوظ حيرتي”، والذي توجه بالمناسبة، بكلمة تهنئة لجميع موظفات البلدية، متمنيا لهن التوفيق والنجاح في مسارهن المهني والعائلي، مشيرا إلى دور المرأة ووقوفها الدائم إلى جانب الرجل قائلا “وراء كل رجل عظيم امرأة”.

وتوجّه بدوره الأمين الوطني للمنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني” رشيد سمياني”، بشكره الجزيل للسلطات المحلية، منوّها هو الآخر بدور المرأة إبان الثورة التحريرية المجيدة وحاليا في البناء الأُسري والمؤسّساتي، معتبرا إياها نصف المجتمع، جوائز وشهادات استلمنها عاملات النظافة بكثير من الثناء والتقدير لهذه المبادرة النبيلة، قبل أن تُختتم بتكريم خاص لرئيس البلدية من طرف الأمين الولائي للمنظمة الوطنية لتدعيم روابط المجتمع المدني “محفوظ حيرتي”.

سيدعلي. ه‍

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