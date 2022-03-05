نظمّت المجموعة التطوعية بسمة شرشال نهار هذا السبت 5 مارس، ورشة للرسم على شرف الأطفال بما فيهم اليتامى، وذلك بمقر جمعية الراشيدية وسط المدينة، وبالتنسيق مع الرسّامة ابنة شرشال “زينب زواوي”، في مبادرة كانت بشعار “دعم المواهب” وتحت عنوان “الفن حياة”، وسط أجواء رائعة وقف القائمون عليها وقفة إنجاح، والهدف رسم البسمة على وجوه أطفال اليوم جيل الغد، أين تنافس المشاركون بكثير من الإهتمام والتّركيز، تجسيدا لأحسن الرسومات وأفضلها للتتويج بجوائز وشهادات مشاركة رمزية في ظاهرها، وذات أهداف كبيرة في باطنها….

ورشة الرسم للرسامة” زينب زواوي” احتضنتها المجموعة التطوعية بسمة شرشال بمقر جمعية الراشدية، في حدث سُخرت له كل الظروف لإنجاحه وإدخال البهجة والسرور على نفوس براعم، اجتمعوا للتعبير عمّا يجول في خاطرهم بالقلم، وفي ورقة بيضاء تركتها الرسامة “زينب زواوي” فضاء حرّا لرسم ما يُريدونه، دون تقيّيدهم بموضوع موحّد يقيّد أفكارهم ويحصرها في جانب واحد، صور ومشاهد رائعة رصدناها من ورشة رسم، كان فيها الأطفال اليتامى جزء منها، وهو ما أكده رئيس المجموعة التطوعية بسمة شرشال “محمد الصغير مزغراني”، من خلال وقفته وأعضاء مجموعته ككل مرة عبر مختلف المشاريع الخيرية لفائدة هذه الشريحة الجريحة في المجتمع.

ابنة شرشال الرسامة” زينب زواوي” وفي تصريحات لشرشال نيوز، تحدّثت عن موهبتها في الرّسم، والتي اكتسبتها وأحبتها منذ الصّغر، وفي رصيدها مشاركات عبر مختلف المعارض والمسابقات، لتتشرف بالإشراف على ورشة رسم خصّصتها للبراعم والأيتام بالدرجة الأولى، وبهدف اكتشاف المواهب منهم ومتابعتها وتشجيعها، كما أشارت إلى تنظيم ورشات أخرى للفنون التشكيلية في المستقبل القريب، حتى يتسنى لعدد أكبر من الأطفال المشاركة فيها وبعث في نفوسهم حب الرسم وجعلها هواية ضمن برامجهم التربوية، ورشة حضرها كذلك ممثلون عن شباب مسجد الرحمن، وتخلّلها عرض بهلواني للفنان “سامح نوالي”، وأدخل بعروضه وكعادته الفرحة والسرور، قبل أن يختتم الحدث بتوزيع جوائز وشهادات لجميع الأطفال.

سيدعلي. ه‍

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

