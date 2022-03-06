انطلقت صبيحة هذا الاحد 06 مارس، الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة بدار الثقافة و الفنون لولاية تيبازة ” الدكتور احمد عروة” بالقليعة.

وشرعت إدارة الدار في تنفيذ البرنامج الذي سطّرته لإحياء هذه المناسبة بالاعلان عن انطلاق فعاليات الصالون الولائي العاشر للمرأة الحرفية الماكثــــة في البيت بمشاركة حرفيات ولاية تيبازة (الرسم علــــى الزجــــاج و الحرير الطــــــرز و الخياطة، صناعة الفخــار، و الحلويات، لباس تقليدي، والذي يستمر إلى غاية الثامن من الشهر الجاري.

كما شهد اليوم الأول من فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بدار الثقافة لولاية تيبازة بالقليعة انطلاق الورشـــة المفتوحة و المعرض حول الرسم خاص بالبنات المنخرطات في ورشة الرسم .

كما تمّ تقديم عرض مونولوج ” باروداج ” للفنانة المحترفة نسرين بلحاج خُصّص للنساء.

وستتواصل فعاليات الاحتفالية يومي الاثنين والثلاثاء، حيث ستنظّم أمسية ادبية و شعرية خاصة بالنساء من تنشيط الأديبات الصاعدات جعفر نريمان و مهدية يقدح و هاجر العيدودي و هيبة الله مشماش مع تقديم اصداراتهن و بمشاركة شاعرات ولاية تيبازة، وتقوم إدارة الدار خلالها بتكريم المشاركات. كما سيتمّ إطلاق جدارية خاصة باللعب للأطفال

وسيشهد يوم الثامن مارس اختتام الصالون الولائي العاشر للمرأة الحرفية الماكثة في البيت مع توزيع الشهادات، وكذا حفل فني خاص بالنساء يحييه كل من الفنان سليم الشاوي من سكيكدة و الفنانة بختي هانية من شرشال.

ش.ن

شارك هذا الموضوع: تويتر

فيس بوك

