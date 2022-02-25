المركز الجامعي لتيبازة ينظّم ملتقى علميا وطنيا حول القدرة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية الجزائرية

25 فبراير, 2022

نظّم مخبر الجغرافيا الإقتصادية و التبادل الدولي بالقاعة الكبرى للمحاضرات بالمركز الجامعي مرسلي عبدالله في تيبازة هذا الخميس الرابع و العشرون فيفري بالتعاون مع معهد العلوم الإقتصادية والتجارة وعلوم التسيير فعاليات الملتقى العلمي الوطني الأول بعنوان  ” رأس المال الفكريي كمدخل لتحقيق القدرة التنافسة الإقتصادية الجزائرية ” عن طريق تقنية التحاضر عن بعد ( تقنية زووم) سيرها جملة من أستاذات جامعيات

و أوضح الدكتور قدور علي رئيس الملتقى على هامش الأشغال في حديثه لـ ” شرشال نيوز ” أن من وراء   هذه التظاهرة العلمية التي أعطيت لها أهمية بالغة كونها دولية تصب في خانة رفع مستوى المؤسسات الإقتصادية في الجزائر، الإستجابة لتوجهات الدولة بتنويع إقتصادها و الإعتماد أكثر على إعطاء المعرفة و التطلع على  المؤسسات الإقتصادية المنتجة بما  يشكل  تننمية و تطوير رأس المال البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية   للرأس المال الفكري ، مؤكدا  إستقبال هيئته لمداخلات من أغلب جامعات الوطن للمتخصصين  في هذا المجال بغرض  مناقشة مختلف الجوانب في الموضوع و النماذج العالمية و كيفية تطبيقها على الوضع الجزائري المعايش بمشاركة 76 مبرمج في المداخلات من جامعات الوطن.

وافتتحت أشغال الملتقى  بتلاوة لآيات بينات من القرآن الكريم، – فالنشيد الوطني. – كلمتا مدير المركز الجامعي مرسلي عبد الله: الدكتور يونسي محمد –  ومدير معهد العلوم االإقتصادية الدكتور عز الدين مسري – يليهما رئيس الملتقى: الدكتور قدور علي – للإعلان  عن الإنطلاق الرسمي  لفعاليات الملتقى لتستهل جلسة  المداخلة الإفتتاحية برئاسة  الدكتور العقرب كمال  بمداخلتي الدكتورين فلاق محمد من امعة الشلف و حدو سميرة أحلام عن االمركز الجامعي لتيبازة ، حيث تطرقا  الى ادارة المعرفة و ستدامة الميزة التنافسية لمنظمات األعمال، أي عالقة؟ دراسة ميدانية لشركة أور يدو العاملة في الجزائر.

و من بين المداخلات في الجلستين الأولى و الثانية برئاسة الدكاترة رياض مريم و المقرر  بونيهي مريم ، الدكتور مروان عبدالرزاق و المقرر اخناق عثمان من أصل 20 تدخلا قبل المناقشة :  إنعكاسات التدريب على تطوير رأس المال البشري في  مؤسسة BIFA إلإنتاجية لولاية  قسنطينة.للدكتورتين رتيبة بوهالي و تيموساع ليندة من جامعة جيجل ، قياس تأثير رأس المال الفكري على الأداء المال باستخدام نموذج معامل القيمة المضافة لرأس المال الفكري VAIS للدكتورين لخضر سي محمد وبوزيد رونق من جامعة باتنة ، دراسة تقييمية ألأبعاد الرأس المال البشري في مديريات توزيع الكهرباء والغاز بمنطقة الشرق للدكتورتين قوسي سميرة و حديد صبرينة من جامعة عنابة ،الدور االإستراتيجي للرأس المال الفكري المتميز في تفعيل تنافسية المؤسسة الإقتصادية مجمع زيروكس العاملي – GROUP XEROX- أمنوذجا- للدكتور جنادي كريم من جامعة الجزائر 3
دور الذكاء االإقتصادي في  زيادة تنافسية المؤسسات : قراءة في تجربة شركة تويوتا اليابانية للدكتورتين ابراهيمي آسيا و حمودي إيمان من جامعة تلمسان ، الإستثمار في رأس المال البشري للابتكار المؤسسي- دراسة حالة إتصالات الجزائر لولاية وهران- للدكتورة بن أحمد فاطمة الزهراء من جامعة سيدي بلعباس ، واقع الإهتمام بالرأس المال الفكري وأثره في  الابداع التنظيمي للشركة الافريقية للزجاج بولاية جيجل للدكتور مسعود بودرع من جامعة غارداية .

و تضمنت  الورشات الأولى و الثانية  و الثالثة و الرابعة  55 نقطة أدرجت في الملتقى برئاسة  الدكاترة برايس خليفة و المقرر قيجل عبدالحق – علمي عائشة و المقرر قدري صلاح الدين – قدور علي و المقررة بوديب دنيا – وحدبي عبدالقادر و المقرر لطرش وليد على التوالي حول نقاط هامة تصب كلها في موضوع اشغال الملتقى ، من بينها : تعزيز رأس المال الفكري من خلال بعض الممارسات للدكتورة بوشليت مسعودة من جامعة الجزائر 3، فعالية رأس المال الفكري في تعزيز الميزة التنافسية لمنظمات األعمال في ظل إقتصاد المعرفة للدكتورين مداحي محمد و سعود وسيلة من جامعة البويرة ، جودة التعليم العالي ودورها في رفع وتنمية الرأس مال الفكري للدكتورين عماد الدين بريهموش و أحمر العين نور الإسلام من جامعة قسنطينة 2، أهمية رأس المال الفكري وعالقة جبودة التعليم في المؤسسة الجامعية الجزائرية للدكتورين  ذهبية سيد علي بلقاضي الأمين من جامعة تيزي وزو ، للدكتورين دبوش عبد القادر – و سلجة إيمان من جامعة قالمة ، إستراتيجية تنمية الموارد البشرية وعالقتها برأس المال الفكري للدكتورين   الياس العيداين و كوار عائشة من جامعة تسيمسيلت ، دور رأس المال الفكري في تعزيز تنافسية المؤسسات الجزائرية ” دراسة حالة مؤسسة الورود إلنتاج العطور ذات المسؤولية المحدودة لولاية الوادي ”  للدكتورين حاقة حنان و لبزة هشام من جامعتي الجزائر 3 و الوادي ، للدكتورين  ربيع قرين و وفاء تبينات من جامعة ميلة ، دور التسويق الداخلي في  تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات الإقتصادية للدكتورين . شريط حسني الأمين وعطوي نوال من جامعة المسيلة ، رأس المال الفكري وتأثيره في  تحقيق التميز المؤسسي – دراسة حالة مؤسسة اتصالات الجزائر للدكتورة عليوات خيرة من جامعة الأغواط ، لتختتم أشغال الملتقى  بقراءة النتائج والتوصيات قبل  كلمة رئيس الملتقى: الدكتور قدور علي في الأخير.

محمد . ن

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