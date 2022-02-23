تواصل المديرية العملية لاتصالات الجزائر بتيبازة إبتداءً من هذا الخميس 24 الى غاية 26 فيفري 2022 عمليات ربط

المجمعات و الأحياء السكنية وذلك على مستوى كل من حيَي 550 مسكن إجتماعي بسيدي غيلاس و 50 مسكن إجتماعي بسيدي راشد وكذا المجمع السكني 1900 مسكن عدل بالشايق ببلدية الشعيبة بتقنية أف-تي-تي-أش المعروفة بتقنية الألياف البصريه حتى المنزل، حسب بيان لخلية الاتصال لذات المديرية.

وتسمح هذه التقنية بتوفير التدفق العالي والعالي جدا يصل إلى100 م/ب، حيث سخرت المديرية كامل الإمكانيات اللآزمة لوضع هذه العمارات بخدمة التدفق العالي، يضيف البيان.

وأكّد المكلّف بالإعلام لدى المديرية العملية لتيبازة سفيان بروان أنّ المديرية أعدّت استراتيجية اتصالية مُحكمة للتقرّب أكثر فأكثر من المواطنين لتجسيد هذه المشاريع التي جاءت في إطار المشروع الوطني الرامي إلى تعميم شبكة الألياف البصرية عبر مناطق الولاية بشعار يبقى دائما أقرب لتمكين المواطنين من الولوج إلى التدفق العالي والعالي جدا واستعمالات الهاتف الثابت تجسيدا لإستراتيجية المؤسسة.

وفي نفس السياق، تُضيف خلية الإتصال، أنّ المديرية العملية برمجت خلال الفترة خرجات ميدانية بتنصيب خيّم تجارية على مستوى هذة المجمعات من أجل الاستماع واستقبال الطالبات لوضع في الخدمة الراغبين في التدفق العالي والعالي جدا.

ش.ن

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